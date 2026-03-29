Belarus xúc tiến mở đại sứ quán tại Triều Tiên

Hãng thông tấn nhà nước Belta ngày 29/3 đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ thị giới chức nước này mở đại sứ quán tại Triều Tiên, sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.



Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov đã cung cấp thông tin này với báo giới sau chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày của ông Lukashenko tới Bình Nhưỡng trong tuần qua.

Ông Ryzhenkov nêu rõ: “Tổng thống đã đề ra các nhiệm vụ rất cụ thể - mở đại sứ quán của Belarus tại Bình Nhưỡng… thúc đẩy tiến độ thỏa thuận miễn thị thực và rộng hơn là rà soát toàn toàn diện các vấn đề mà chúng tôi có thể thúc đẩy trong thời gian rất gần.”



Triều Tiên hiện đã có đại sứ quán tại Minsk./.

