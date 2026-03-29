Pháp ngăn chặn vụ đánh bom bên ngoài ngân hàng Mỹ tại thủ đô Paris

Cảnh sát đã khống chế nghi phạm ngay sau khi đối tượng đặt một thiết bị nổ tự chế bên ngoài ngân hàng Bank of America gồm khoảng 5 lít chất lỏng được cho là nhiên liệu nổ cùng hệ thống kích hoạt.

Phương Hoa
Xe cảnh sát được triển khai bên ngoài ngân hàng Bank of America ở Paris, Pháp, ngày 28/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Pháp ngày 28/3 đã kịp thời ngăn chặn vụ tấn công bằng bom tự chế bên ngoài ngân hàng Bank of America (Mỹ) ở thủ đô Paris của nước này.

Theo truyền thông Pháp, sự việc xảy ra vào khoảng 3h30 (giờ địa phương, tức 8h30 giờ Việt Nam ngày 28/3) trước trụ sở của Bank of America tại quận 8 ở Paris, cách đại lộ Champs-Élysées vài con phố.

Cảnh sát đã khống chế nghi phạm ngay sau khi đối tượng đặt một thiết bị nổ tự chế gồm khoảng 5 lít chất lỏng được cho là nhiên liệu nổ cùng hệ thống kích hoạt.

Sau khi bị bắt, nghi phạm khai là đang trong tuổi vị thành niên và mang quốc tịch Senegal. Nghi phạm đi cùng một người khác nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Đánh giá ban đầu cho thấy bộ phận kích hoạt chứa khoảng 650 gram thuốc nổ. Toàn bộ thiết bị đã được chuyển đến phòng thí nghiệm pháp y của cảnh sát Paris để phân tích chi tiết.

Hiện Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp đang tiến hành điều tra vụ việc với các cáo buộc “âm mưu phá hoại bằng hỏa hoạn hoặc phương tiện nguy hiểm liên quan đến hoạt động khủng bố” và "âm mưu khủng bố.”

Theo nguồn tin cảnh sát, nghi phạm khai đã được tuyển mộ qua ứng dụng Snapchat để thực hiện vụ đánh bom với thù lao 600 euro (gần 700 USD). Khi bị bắt, đối tượng đang chuẩn bị dùng bật lửa kích hoạt thiết bị.

Một nguồn tin khác cho biết trong lúc nghi phạm đặt thiết bị, đồng phạm đã lùi lại phía sau, dường như để quay phim hoặc chụp ảnh bằng điện thoại.

Người phát ngôn của Bank of America cho biết ngân hàng đã nắm được tình hình và đang phối hợp với giới chức Pháp.

Trả lời kênh BFMTV, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông có thể là động cơ dẫn đến vụ việc.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, các quốc gia châu Âu đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ tấn công nhằm vào các cơ sở tôn giáo của người Do Thái, cũng như các tài sản liên quan đến Mỹ và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)
Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Hỏa hoạn tại nhà máy xử lý chất thải ở Hà Lan

Các chất nguy hiểm lưu trữ tại nhà máy có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn, tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận chính xác đó là các chất hay vật liệu gì; hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Mô hình thu giữ và lưu trữ carbon xuyên Bỉ-Na Uy

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor tại Na Uy và công ty hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.

Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác địa phương

Làm việc với lãnh đạo thành phố Veliko Tarnovo, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định ĐSQ  Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Veliko Tarnovo với các địa phương của Việt Nam.

Pháp nâng cấp phái bộ Palestine thành Đại sứ quán

Bà Hala Abou Hassira đã trình Quốc thư lên Tổng thống Macron với tư cách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhà nước Palestine, đánh dấu việc nâng cấp phái bộ Palestine tại Paris thành Đại sứ quán.