Pháp ngăn chặn vụ đánh bom bên ngoài ngân hàng Mỹ tại thủ đô Paris

Cảnh sát Pháp ngày 28/3 đã kịp thời ngăn chặn vụ tấn công bằng bom tự chế bên ngoài ngân hàng Bank of America (Mỹ) ở thủ đô Paris của nước này.

Theo truyền thông Pháp, sự việc xảy ra vào khoảng 3h30 (giờ địa phương, tức 8h30 giờ Việt Nam ngày 28/3) trước trụ sở của Bank of America tại quận 8 ở Paris, cách đại lộ Champs-Élysées vài con phố.

Cảnh sát đã khống chế nghi phạm ngay sau khi đối tượng đặt một thiết bị nổ tự chế gồm khoảng 5 lít chất lỏng được cho là nhiên liệu nổ cùng hệ thống kích hoạt.

Sau khi bị bắt, nghi phạm khai là đang trong tuổi vị thành niên và mang quốc tịch Senegal. Nghi phạm đi cùng một người khác nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Đánh giá ban đầu cho thấy bộ phận kích hoạt chứa khoảng 650 gram thuốc nổ. Toàn bộ thiết bị đã được chuyển đến phòng thí nghiệm pháp y của cảnh sát Paris để phân tích chi tiết.

Hiện Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp đang tiến hành điều tra vụ việc với các cáo buộc “âm mưu phá hoại bằng hỏa hoạn hoặc phương tiện nguy hiểm liên quan đến hoạt động khủng bố” và "âm mưu khủng bố.”

Theo nguồn tin cảnh sát, nghi phạm khai đã được tuyển mộ qua ứng dụng Snapchat để thực hiện vụ đánh bom với thù lao 600 euro (gần 700 USD). Khi bị bắt, đối tượng đang chuẩn bị dùng bật lửa kích hoạt thiết bị.

Một nguồn tin khác cho biết trong lúc nghi phạm đặt thiết bị, đồng phạm đã lùi lại phía sau, dường như để quay phim hoặc chụp ảnh bằng điện thoại.

Người phát ngôn của Bank of America cho biết ngân hàng đã nắm được tình hình và đang phối hợp với giới chức Pháp.

Trả lời kênh BFMTV, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông có thể là động cơ dẫn đến vụ việc.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, các quốc gia châu Âu đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ tấn công nhằm vào các cơ sở tôn giáo của người Do Thái, cũng như các tài sản liên quan đến Mỹ và Israel./.

Pháp bắt giữ hai anh em tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố bài Do Thái Khám xét xe của hai nghi phạm, cảnh sát phát hiện một khẩu súng bán tự động, một chai axít hydrochloric, giấy nhôm và một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng treo trên tựa đầu ghế lái.