Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga lan tỏa tinh thần xung kích trong Tháng Thanh niên

Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, cộng đồng du học sinh và thanh niên Việt Nam tại thành phố St. Petersburg đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), qua đó lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

Ngay từ đầu tháng 3, nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và giáo dục truyền thống đã được triển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam đến từ hơn 20 trường đại học tại thành phố St. Petersburg, đại diện chính quyền, các vị khách quý và những người quan tâm đến văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn là buổi chiếu phim tài liệu “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh: Hành trình đi tìm hình của Nước” và lễ mít tinh ôn lại chặng đường 95 năm lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra tại Đại học Sư phạm quốc gia Herzen.

Phát biểu tại lễ mít tinh, bà Tatyana Ryboretskaya - Phó Hiệu trưởng phụ trách các vấn đề chung và hợp tác quốc tế tại trường Đại học Sư phạm quốc gia Herzen - nhấn mạnh nhà trường tự hào khi là nền tảng quan trọng để tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong Năm Hợp tác Khoa học và Giáo dục Nga-Việt Nam, đồng thời luôn ưu tiên phát triển quan hệ đối tác với các trường đại học Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho đào tạo công dân Việt Nam.

Trong khi đó, ông Kalganov Vyacheslav - Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg, khẳng định vai trò to lớn của tổ chức Đoàn cùng sự hợp tác ngày càng chặt chẽ với thanh niên Việt Nam trong việc phát triển quan hệ Việt-Nga. Ông trân trọng gửi lời mời thanh niên Việt Nam tham dự các sự kiện sắp tới như “Tuần lễ Việt Nam tại St. Petersburg” (tháng 5) và “Diễn đàn Ngoại giao Nga-Việt lần thứ hai” (tháng 10).

Các bạn sinh viên chụp ảnh lưu niệm sau Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố St. Petersburg. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tiếp nối chuỗi hoạt động, đoàn viên, sinh viên Việt Nam tham gia dâng hoa tại Viện Hồ Chí Minh thuộc trường Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hơn 160 thanh niên cùng đại diện các tổ chức, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ, đồng thời khẳng định lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Song song với đó, tại Trung tâm Văn hóa Nga-Việt thuộc Đại học Sư phạm quốc gia Herzen đã diễn ra hội thảo bàn tròn về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, với sự tham gia của các học giả Nga và Việt Nam. Nội dung thảo luận tập trung vào vai trò trung tâm của thanh niên trong tiến trình phát triển đất nước theo tinh thần từ bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức hỗn hợp, có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán phụ trách bộ phận giáo dục Mai Nguyễn Tuyết Hoa, giảng viên các trường đại học, Viện nghiên cứu phương Đông tại St. Petersburg. Từ Việt Nam, đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu trực tuyến.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động giáo dục và chính sách thanh niên của Đại học Sư phạm quốc gia Herzen, ông Roman Sokolov, nhấn mạnh quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc coi nhân dân Việt Nam là động lực trung tâm của Nhà nước, trong đó việc bảo tồn di sản văn hóa và phát triển phẩm chất đạo đức cá nhân là những trụ cột quan trọng, gắn bó chặt chẽ với chính sách thanh niên. Ông Sokolov cho rằng định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt thanh niên vào vị trí trung tâm của tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Vyacheslav Kalganov, phân tích về Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và mối liên hệ với Chiến lược phát triển thanh niên, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, môi trường văn hóa lành mạnh, hiện đại, đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông, trong bối cảnh chuyển đổi số, thanh niên không chỉ là lực lượng kế cận mà cần trực tiếp tham gia tạo ra giá trị trong các lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học đến quản lý và sản xuất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg ông Vyacheslav Kalganov tặng sách về Bác Hồ cho Trung tâm Văn hóa Nga-Việt. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tại hội thảo, Tiến sỹ Bùi Phương Đình từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Đại hội XIV đã mở ra tư duy và yêu cầu mới đối với toàn hệ thống chính trị và mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, với thông điệp rõ ràng: Khi mục tiêu và quyết tâm đã được xác lập, hành động trở thành trách nhiệm tất yếu.

Trong khi đó, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Quỹ hỗ trợ hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị," cho biết dự án “Khai sáng” tại Nga đang hỗ trợ thanh niên Việt Nam thông qua kết nối với các cơ sở giáo dục hàng đầu, thúc đẩy quảng bá ngôn ngữ và văn hóa hai nước. Dự án dự kiến phát triển mạng lưới trí thức Việt-Nga trên nền tảng số, đóng vai trò như một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, giúp chuyển hóa tri thức thành các giá trị kinh tế thực tiễn.

Kết thúc hội thảo, ông Vyacheslav Kalganov trao tặng Trung tâm Văn hóa Nga-Việt cuốn sách “Về hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc," tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

