Lan tỏa tình hữu nghị qua ngày hội văn hóa Việt Nam tại Nga

Chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, hưởng ứng Tháng Thanh niên, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), ngày 25/3 tại thành phố Tomsk, miền Tây Sibiri (Nga) đã diễn ra Ngày hội Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Việt Nam: Con người và Tổ quốc.”

Sự kiện do Hội sinh viên, Liên Chi đoàn sinh viên Việt Nam tại Tomsk tổ chức.

Theo phóng viên TTTXVN tại Nga, sự kiện văn hóa Việt được tổ chức tại thành phố nằm cách xa thủ đô Moskva tới hơn 3.500km tại vùng Sibiri lạnh giá đã thu hút gần 600 khán giả, bao gồm các thầy cô giáo đến từ các trường đại học, sinh viên quốc tế và cả người dân thành phố Tomsk.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế, Đại học Nghiên cứu và Tổng hợp Quốc gia Tomsk (TSU) ông Artyom Rykun phát biểu. (Ảnh: NVCC/TTXVN phát)

Phát biểu chào mừng sự kiện, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế, Đại học Nghiên cứu và Tổng hợp Quốc gia Tomsk (TSU), ông Artyom Rykun, nhắc lại, nhiều năm qua, sinh viên Việt Nam luôn thể hiện tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, cùng sự nhiệt huyết và năng động.

Ông bày tỏ cảm mến và đánh giá cao những nỗ lực không chỉ trong học tập mà còn cả các hoạt động ngoại khóa của sinh viên Việt Nam. Theo ông, những tiết mục đặc sắc được chuẩn bị kỹ lưỡng ngày hôm nay sẽ đại diện xứng đáng cho nền văn hóa quê hương mà các sinh viên Việt Nam đem đến cho Tomsk.

Bà Svetlana Kurilo, chuyên viên quản lý Phòng Công tác sinh viên nước ngoài, Đại học Bách khoa Tomsk (TPU), không giấu niềm tự hào về các sinh viên Việt Nam của trường, những người đã luôn thể hiện được năng lực, phẩm chất tốt.

Trên cương vị của mình khi thường xuyên tiếp xúc với sinh viên Việt Nam, bà nhận thấy các sinh viên Việt Nam có tinh thần ham học hỏi cao và luôn nỗ lực làm chủ tiếng Nga.

Ngày hội đã mang đến một không gian Việt Nam chan hòa nắng ấm tại Trung tâm văn hóa trường Đại học quốc gia Tomsk, nơi bạn bè quốc tế được đắm chìm vào nền văn hóa đặc sắc châu Á qua 3 không gian: sân khấu nghệ thuật tại hội trường lớn, bếp ẩm thực và sạp trò chơi dân gian tại khán phòng nhỏ.

Chương trình nghệ thuật vẽ nên bức tranh đa sắc màu về văn hóa Việt Nam, từ truyền thống đến hiện đại.

Các bạn bè quốc tế được tìm hiểu về lịch sử trang phục qua trình diễn áo dài qua nhiều thời kỳ, cảm nhận sự kiên cường và mạnh mẽ của con người Việt qua các bài đồng diễn võ thuật khoẻ khoắn mang hơi thở trẻ trung, năng lượng và sáng tạo trong màn vũ đạo hiện đại.

Khu ẩm thực gợi nhớ hơi ấm của mâm cỗ gia đình với các món ăn truyền thống thấm đẫm hương vị tình thân. Trong khi đó, sạp trò chơi dân gian là nơi thu hút đông khách nhất, khi mọi người đều cùng nhau tham gia vào các trò chơi đến từ đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung hay miền Nam.

Sự kiện đã mang đến một trải nghiệm trọn vẹn về văn hóa Việt Nam dù tổng số sinh viên Việt Nam trong cả thành phố chỉ có 60 người. Tình yêu với nền văn hóa dân tộc đã nhân lên nỗ lực để cùng làm nên một ngày hội Văn hóa Việt tại miền Tây Sibiri.

Các bạn trẻ Ấn Độ, Indonesia và Nga tìm hiểu trò chơi đập niêu. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Sự tham gia nhiệt tình của khán giả, cùng những tràng pháo tay không dứt sau mỗi tiết mục, đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam trong lòng thành phố Tomsk.

Khép lại chương trình, tinh thần “Con người và Tổ quốc” vẫn còn đọng lại qua từng món ăn, từng điệu múa, từng trò chơi, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ngày hội không chỉ là dịp để sinh viên Việt Nam tại Tomsk gửi gắm tình yêu quê hương, mà còn là cầu nối đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế./.

