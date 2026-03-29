Đại hội thể thao "Hùng Vương Mở rộng 2026": Tinh thần người Việt tại Singapore

Ngày 29/3, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam Singapore (VNAS) đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao mang tên “Hùng Vương Mở rộng 2026” với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, giải đấu không còn chỉ là một sân chơi thể thao mà đã trở thành “di sản cộng đồng - tài sản tinh thần” của cộng đồng người Việt tại “đảo quốc sư tử.”



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu khai mạc Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động thường niên do VNAS tổ chức, cho rằng sự kiện không chỉ là dịp để rèn luyện sức khỏe, giao lưu thể thao và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Đại sứ Trần Phước Anh khẳng định Đại sứ quán luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng các hoạt động gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, đặc biệt là những chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.



Giải đấu năm nay khẳng định bước phát triển cả về quy mô và chất lượng khi mở rộng phối hợp giữa cộng đồng với các tổ chức thể thao và giáo dục uy tín tại Singapore, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của cộng đồng người Việt tại Singapore cũng như trên trường quốc tế.

“Hùng Vương Mở rộng 2026” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 350 vận động viên tham gia, tranh tài ở 5 bộ môn gồm bóng đá nam, cầu lông, quần vợt, cờ vua và pickleball. Giải đấu tổ chức hơn 12 nội dung thi đấu, với trên 50 hạng mục giải thưởng.



Anh Lê Anh Đức, đại diện ban tổ chức giải cho biết thông qua hợp tác ngày càng sâu rộng với các đơn vị sở tại, ban tổ chức hy vọng giải đấu sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm cho vận động viên, đồng thời lan tỏa hình ảnh một cộng đồng người Việt năng động, trí tuệ và hội nhập sâu sắc vào đời sống văn hóa thể thao của Singapore.

Tại lễ khai mạc năm nay, Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh cũng cử người tham dự và tham gia bài tập thể lực chống đẩy cùng các vận động viên. Đây cũng là một điểm nhấn của mùa giải năm nay, thể hiện sự gắn kết giữa Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và cộng đồng người Việt tại Singapore.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Singapore, em Đặng Thành Trung, vận động viên đội bóng đá VFC bày tỏ thông qua giải đấu, cộng đồng người Việt tại Singapore có dịp làm quen, giao lưu, gắn kết với nhau, hy vọng giải đấu sẽ không ngừng mở rộng cả về quy mô và chất lượng để ngày càng nhiều người Việt có thể được tham gia vào sự kiện thể thao mang nhiều ý nghĩa này.



Khởi nguồn từ năm 2014, từ những trận bóng giao hữu nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, "Hùng Vương Mở rộng" đã không ngừng phát triển, trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng tiêu biểu của người Việt tại Singapore.



