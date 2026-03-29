Doanh nhân kiều bào Việt là cầu nối quan trọng đưa sản phẩm chất lượng cao vào thị trường Thái Lan

Trong chuyến công tác tại Đông Bắc Thái Lan cuối tháng 3/2026, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, ông Đinh Hoàng Linh đánh giá cao vai trò của cộng đồng người gốc Việt và các doanh nhân kiều bào trong việc đưa các sản phẩm chất lượng cao như Nhung Hươu Việt, Cr Man Coffee, Hanhsilk, đặc sản “Long nhãn ôm sen” của Hưng Yên hay ẩm thực Hoàng Gia Lan mang hương vị miền Trung vào thị trường Thái Lan. Ông Đinh Hoàng Linh cho rằng đây được xem là bước khởi đầu đầy hứa hẹn cho hợp tác địa phương giữa hai nước.

Trong hai ngày 27 và 28/3, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cùng đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã có chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan, bao gồm Kalasin và Sakon Nakhon. Chuyến công tác diễn ra trong không khí phấn khởi khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 – 6/8/2026), đồng thời cũng hướng tới cột mốc 30 năm thành lập Tổng Lãnh sự quán tại Khon Kaen (22/4/1996 – 22/4/2026).

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh (phải) trao đổi với Tỉnh trưởng tỉnh Kalasin, ông Suwan Khemthanaphet các cán bộ đầu ngành tỉnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại buổi làm việc với tỉnh Kalasin, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đã bày tỏ lòng cảm ơn Tỉnh trưởng Suwan Khemthanaphet vì sự đón tiếp trọng thị, khẳng định hợp tác giữa các địa phương hai nước đóng vai trò then chốt trong việc cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, ông trân trọng cảm ơn tỉnh Kalasin đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Thái gốc Việt có cuộc sống ổn định. Tỉnh trưởng Suwan đánh giá cao các hoạt động kết nối của Tổng Lãnh sự quán, đặc biệt với các địa phương Việt Nam như Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị. Ông cam kết Kalasin sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Một điểm đáng chú ý khác, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đã thông báo về kế hoạch hợp tác với Đại học Khon Kaen nhằm xây dựng Trung tâm Việt Nam học đầu tiên mang tầm khu vực, đồng thời đề nghị tỉnh Kalasin hỗ trợ thế hệ trẻ kiều bào học tiếng Việt và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tỉnh trưởng Suwan nhất trí sẽ nghiên cứu, giới thiệu mô hình giảng dạy tiếng Việt tại các cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh cùng các doanh nhân Hà Tĩnh và kiều bào trao tặng sản phẩm CR Man Coffee cho Tỉnh trưởng Sakon Nakhon, bà Ranida (áo trắng ở giữa). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiếp theo chương trình, đoàn công tác đã đến tỉnh Sakon Nakhon, nơi diễn ra Lễ hội thủ công mỹ nghệ Sakon Nakhon Na 2026. Phát biểu khai mạc, bà Ranida Luangthitisakul, Tỉnh trưởng Sakon Nakhon, cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp, kêu gọi cộng đồng người gốc Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia sự kiện. Bà nhấn mạnh sự góp mặt của Tổng Lãnh sự Việt Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm và nỗ lực kết nối hợp tác giữa các địa phương, đồng thời cụ thể hóa kế hoạch hợp tác năm 2026.

Chính tại sự kiện này, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đã dành những lời biểu dương đặc biệt cho cộng đồng doanh nhân. Ông đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của kiều bào, và nhấn mạnh tinh thần chủ động, nỗ lực của các doanh nhân trong việc giới thiệu, quảng bá những sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu uy tín. Theo ông, đây chính là tiền đề tốt đẹp cho sự thành công của các địa phương và doanh nhân Việt Nam trong việc chinh phục thị trường Thái Lan.

Lễ hội Sakon Nakhon Na 2026 diễn ra từ ngày 27 - 29/3 bên hồ Nong Han – một trong những hồ nước tự nhiên lớn nhất Thái Lan, đồng thời là điểm du lịch sinh thái và văn hóa quan trọng. Trong ba ngày cuối tuần, sự kiện đã thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan, trở thành điểm sáng văn hóa kết nối Việt Nam với khu vực Đông Bắc Thái Lan. Những hoạt động giao lưu sôi nổi giữa Sakon Nakhon và Hà Tĩnh không chỉ làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà còn là món quà ý nghĩa chào mừng 50 năm ngoại giao Việt Nam – Thái Lan./.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu chào mừng Lễ hội thủ công mỹ nghệ Sakon Na 2026 chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)