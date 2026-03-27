Dân số Thái Lan tiếp đà giảm và có xu hướng già hóa

Cục đăng ký dân sự trung ương Thái Lan mới đây cho biết dân số nước này trong năm 2025 đã giảm hơn 142.000 người so với năm 2024, xuống khoảng 65,8 triệu người.

Trong số đó, nữ giới vẫn nhiều hơn nam giới gần 1,5 triệu người, trong khi xu hướng tỷ lệ người cao tuổi đang tăng lên cho thấy xu hướng già hóa của xã hội Thái Lan.

Cụ thể, Thái Lan có tổng dân số là 65.809.011 người trong năm 2025, trong đó số lượng nữ giới là 33.645.902 người, lớn hơn số lượng nam giới là 32.163.109 người. Mức chênh lệch giới tính là 1.482.793 người.

Thủ đô Bangkok có đông dân nhất với 5.469.328 người, trong địa phương ít dân nhất là Ang Thong với 266.323 người.

Tổng số người nước ngoài cư trú tại Thái Lan là 987.903 người, tập trung phần lớn ở các tỉnh biên giới như Chiang Mai, Tak và Chiang Rai.

Liên quan vấn đề già hóa dân số, Bộ trưởng Lao động Thái Lan Treenuch Thienthong bày tỏ lo ngại về tình trạng thất nghiệp gia tăng trong nhóm người cao tuổi.

Bà cho biết hơn 20% dân số, tương đương khoảng 15 triệu người, hiện nay ở độ tuổi từ 60 trở lên. Trong số đó, có 5,26 triệu người cao tuổi, tương đương 37,2%, vẫn đang làm việc, chủ yếu là vì họ vẫn khỏe mạnh và cần thu nhập. Tỷ lệ người cao tuổi dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những năm tới, có khả năng ảnh hưởng đến cơ cấu lao động và tăng trưởng kinh tế nói chung.

Bà cho biết thêm gần một nửa số người cao tuổi tại Thái Lan có thu nhập không đủ sống, với 31,6% chỉ kiếm được 83-167 baht (2,53-5,08 USD) mỗi ngày, và 19,9% kiếm được ít hơn 83 baht (2,53 USD) mỗi ngày. Khoảng 66,7% số người cao tuổi không có tiền tiết kiệm, buộc nhiều người phải tiếp tục làm việc.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Lao động đã chỉ đạo Cục Phát triển Kỹ năng đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động lớn tuổi, đặc biệt là các kỹ năng số.

Trong khi đó, Sở Việc làm đã chuẩn bị gần 2.000 vị trí phù hợp cho người lao động lớn tuổi, bao gồm các vai trò như nhân viên bán hàng, lao động phổ thông, nhân viên vệ sinh, bảo vệ và nhân viên hành chính./.

Dân số Hàn Quốc giảm trong năm thứ 6 liên tiếp Tính đến ngày 31/12/2025, dân số đăng ký cư trú của Hàn Quốc đạt 51.117.378 người, giảm khoảng 99.000 người so với năm 2024.