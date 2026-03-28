Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bế mạc thành công vào chiều 27/3 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Vientiane, sau 5 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội khóa X Xaysomphon Phomvihane khẳng định kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đạt kết quả tốt đẹp.

Kỳ họp đã tiến hành bầu đầy đủ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước, gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh Thanh tra Nhà nước và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Một trong những quyết định được dư luận đặc biệt chú ý là việc Quốc hội Lào thông qua về nguyên tắc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào-Việt Nam, đoạn từ thị xã Thakhek thuộc tỉnh Khammuon (Lào) đến cửa khẩu Mụ Giạ thuộc tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), theo hình thức BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao).

Đây được xem là dự án chiến lược trọng yếu, góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi Lào từ một quốc gia không có đường ra biển trở thành quốc gia có khả năng hội nhập và kết nối với khu vực và thế giới thông qua Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Kỳ họp cũng đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030), đồng thời thông qua bộ máy tổ chức của Quốc hội, cơ cấu Chính phủ và nhân sự các cơ quan nhà nước, nhằm kiện toàn hệ thống quyền lực nhà nước dân chủ nhân dân trong giai đoạn mới.

Về công tác lập pháp, Quốc hội khóa X đã thông qua Kế hoạch xây dựng và sửa đổi pháp luật giai đoạn 2026-2030, theo đó dự kiến xây mới 19 luật và sửa đổi 72 luật thuộc các lĩnh vực hành chính, tư pháp, kinh tế, văn hóa-xã hội và quốc phòng-an ninh. Kế hoạch hoạt động công tác 5 năm của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra nhà nước và Kiểm toán nhà nước cũng được thông qua tại kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphon Phomvihane nhấn mạnh thành công của kỳ họp là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, đồng thời tạo nền tảng và động lực để toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và vững bước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng mới.

Người đứng đầu Quốc hội Lào cũng yêu cầu Chính phủ khóa X tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai thực hiện tầm nhìn đến năm 2055, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và Kế hoạch 5 năm lần thứ X; đồng thời đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền dân chủ nhân dân - nhà nước của dân, do dân và vì dân./.

