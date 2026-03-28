Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng lương thực tại Myanmar

Sau một năm kể từ trận động đất ngày 27/3, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cảnh báo các cộng đồng tại Myanmar đang chịu tác động nặng nề từ chi phí vận chuyển tăng cao do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu của người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stéphane Dujarric, cho biết giá nhiên liệu leo thang đang đẩy chi phí lưu thông thực phẩm và hàng hóa nông nghiệp tại Myanmar lên mức rất cao, đè nặng thêm áp lực lên các hộ gia đình vốn đã khó khăn.

Cuộc khủng hoảng cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nông dân chuẩn bị cho vụ mùa, khi chi phí sản xuất dự kiến tăng gấp đôi so với năm ngoái do giá phân bón và nhiên liệu tăng vọt.

Tình trạng này được dự báo sẽ nghiêm trọng nhất tại các khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột và động đất như các bang Chin, Kachin, Kayah, Rakhine, Sagaing và Shan.

Hiện khoảng 12,4 triệu người, chiếm gần 25% dân số Myanmar, đang đối mặt với tình trạng đói cấp tính. WFP cho biết tổ chức này cần 150 triệu USD kinh phí trong năm nay để hỗ trợ 1,5 triệu người.

Nếu không nhận được đủ nguồn tài trợ, Liên hợp quốc sẽ buộc phải ưu tiên các nhu cầu khẩn cấp nhất và có nguy cơ phải thu hẹp các nỗ lực giúp đỡ những người Myanmar sống sót sau động đất trong việc tái thiết cuộc sống và giảm phụ thuộc lâu dài vào viện trợ./.

