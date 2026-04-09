Viện Công nghệ châu Á: Biểu tượng sáng về hợp tác giáo dục Việt Nam-Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhân dịp Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan, chiều 8/4, Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tới thăm chúc Tết Ban lãnh đạo Viện Công nghệ châu Á (AIT) và gặp gỡ đội ngũ cán bộ, giảng viên cùng sinh viên người Việt đang công tác và học tập tại đây.

Vui mừng chào đón Đại sứ Phạm Việt Hùng và đoàn tới thăm, Giáo sư Pai Chi Li, Chủ tịch AIT, đánh giá cao quan hệ đối tác và gắn bó lâu dài giữa Việt Nam với AIT kể từ năm 1993 khi Viện thành lập cơ sở 2 tại Việt Nam.

Cho đến nay, AIT đã đào tạo hơn 15.000 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Pai Chi Li cũng bày tỏ rất ấn tượng với tầm nhìn và chiến lược của Việt Nam về phát triển bền vững, kinh tế, môi trường, trí tuệ nhân tạo… và hy vọng rằng quan hệ đối tác giữa hai bên tiếp tục được củng cố và góp phần để Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của mình.

AIT thành lập năm 1959, là viện đào tạo sau đại học quốc tế về kỹ thuật, công nghệ và quản lý đặt tại Thái Lan.

Từ năm 1993, AIT mở thêm trung tâm tại Việt Nam, đào tạo các chương trình Thạc sỹ-Tiến sỹ, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, tổ chức, tư vấn, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dự án trong nước và quốc tế.

Các chương trình nổi bật của AIT bao gồm kỹ thuật xây dựng và môi trường, chính sách công và phát triển bền vững, khoa học dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản lý dự án trong xây dựng…

Nhiều cựu sinh viên Việt Nam hiện đang giữ những vị trí quan trọng tại nhiều cơ quan, tổ chức lớn trong cả khu vực nhà nước và tư nhân. Việt Nam hiện cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Viện.

Tại cuộc gặp gỡ thân mật với các cán bộ, giảng viên và sinh viên người Việt Nam đang công tác và học tập tại AIT, Đại sứ Phạm Việt Hùng thông báo những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bao gồm Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đang diễn ra với việc kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, xem xét nhiều dự án luật quan trọng và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng chụp ảnh lưu niệm với đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên người Việt đang công tác, học tập tại Viện Công nghệ châu Á (AIT). (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Nhắc lại mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số đã được Đảng và Chính phủ đề ra cho giai đoạn 2026-2030 thông qua việc đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh AIT là một cơ sở giáo dục có uy tín quốc tế và hy vọng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên sẽ sử dụng những kiến thức lĩnh hội được ở môi trường quốc tế này để phục vụ không chỉ cho sự nghiệp bản thân mà còn góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ căn dặn các sinh viên ngay từ bây giờ phải định hướng rõ ràng, chọn lựa những lĩnh vực khoa học cốt lõi để theo đuổi nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn.

Các giảng viên và cán bộ người Việt tại AIT vui mừng với những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo lấy con người làm trung tâm, bày tỏ mong muốn những quyết sách này trở thành hành động cụ thể, từ việc thông suốt luật, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và học tập tại nước ngoài, cho đến xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, trí thức người Việt ở nước ngoài có thể làm việc và đóng góp hiệu quả cho quê hương. /.

Doanh nhân kiều bào Việt là cầu nối quan trọng đưa sản phẩm chất lượng cao vào thị trường Thái Lan Trong chuyến công tác tại Đông Bắc Thái Lan cuối tháng 3/2026, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, ông Đinh Hoàng Linh đánh giá cao cộng đồng người gốc Việt và các doanh nhân kiều bào trong việc đưa các sản phẩm chất lượng cao thâm nhập thị trường nước bạn.