Cảm nhận tinh thần lễ hội truyền thống Thái Lan tại Hoàng thành Thăng Long

Các tiết mục trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam-Thái Lan, điệu múa Lakhon cùng võ thuật Muay Thái đã mang đến bầu không khí sôi động cho chương trình khai mạc Lễ hội "Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026."

Sự kiện do Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội tổ chức, mở cửa miễn phí cho công chúng tham quan từ ngày 27-29/3 tại Hoàng thành Thăng Long.

Với chủ đề "Cuộc sống sáng tạo-Nhịp đập sáng tạo," lễ hội đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), tôn vinh tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước thông qua văn hóa, sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Tiết mục trình diễn trang phục truyền thống của Thái Lan và Việt Nam. (Ảnh: Bảo Minh)

Tại lễ hội, khách tham dự sẽ được hòa mình trong các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm không gian lễ hội Songkran, các sản phẩm thời trang, làm đẹp, phong cách sống và thủ công mỹ nghệ Thái Lan; thưởng thức ẩm thực Thái; khám phá và trải nghiệm các workshop thủ công Thái và trò chơi truyền thống...

Điểm nhấn đặc sắc khác của sự kiện là phần chiếu phim ngoài trời. Khán giả có cơ hội thưởng thức 2 bộ phim "Lừa đểu gặp lừa đảo" và "Người đẹp và quái lạ." Cùng với đó là trình chiếu đa phương tiện về tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, các gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo về phong cách sống, sức khỏe và làm đẹp, phản ánh mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng phát triển giữa hai nước.

Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya phát biểu khai mạc. (Ảnh: Bảo Minh)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya cho hay quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam đã đạt được dấu mốc quan trọng khi hai nước trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Sự kiện này được tổ chức nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước, đặc biệt là quan hệ giao lưu nhân dân, bằng cách tăng cường hiểu biết về Thái Lan và văn hoá Thái thông qua nhiều khía cạnh đặc sắc của Thái Lan như văn hoá, ẩm thực và sự sáng tạo cũng như lối sống được thể hiện qua các bộ phim và không khí lễ hội Songkran.

"Sự kiện năm nay còn tôn vinh di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit, người đã cống hiến trọn đời để bảo tồn và phát triển nghệ thuật và văn hoá truyền thống Thái Lan, đặc biệt là việc sáng tạo ra 8 mẫu trang phục truyền thống Thái Lan. Tôi xin mời quý vị thưởng thức tiết mục trình diễn trang phục truyền thống của Thái Lan và Việt Nam, ghé thăm gian hàng Sala Thai để chiêm ngưỡng trang phục truyền thống Thái Lan đồng thời đón xem phần trình diễn nghệ thuật vẽ tay trên vải truyền thống của Thái Lan," Đại sứ phát biểu.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu. (Ảnh: Bảo Minh)

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đánh giá lễ hội này mang ý nghĩa sâu sắc, đóng vai trò như một cầu nối đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn và khẳng định quyết tâm chung của chúng ta trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ song phương - vì lợi ích của hai quốc gia và vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên toàn khu vực.

"Tôi tin tưởng rằng trong suốt ba ngày lễ hội, người dân Hà Nội và du khách sẽ được đắm mình trong một không khí sôi động của văn hóa Thái Lan - thưởng thức ẩm thực truyền thống, khám phá các sản phẩm sáng tạo, tham gia các trò chơi dân gian, chiêm ngưỡng các tiết mục biểu diễn truyền thống và đương đại, xem các bộ phim xuất sắc và cùng chia sẻ tinh thần lễ hội Songkran và Loy Krathong," Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Sự kiện dự kiến đón 3.000-4.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, là nơi văn hóa, sự sáng tạo và tình hữu nghị hội tụ, mang đến cho du khách cơ hội độc đáo để trải nghiệm tinh thần sôi động của Thái Lan giữa lòng Hà Nội./.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc lễ hội. (Ảnh: Bảo Minh)

