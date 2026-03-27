Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026: "Nhịp cầu" kiến tạo một thị trường đầu tư mới

Sáng 27/3, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 - Viet Nam Sports Economy Summit 2026 (VSES) được tổ chức tại Hà Nội, nhằm góp phần thúc đẩy cách thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thu hút đầu tư và mở ra những động lực phát triển mới cho Việt Nam.

Tiếp nối hai kỳ tổ chức năm 2023 và 2024, chương trình Diễn đàn năm 2026 đi sâu hơn vào lĩnh vực kinh tế thể thao, với trọng tâm là dữ liệu, thị trường, đầu tư và các nền tảng phát triển ngành tại Việt Nam, trong đó có phần công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh cần nhìn nhận thể thao một cách toàn diện hơn, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển con người và vị thế quốc gia, mà còn là một ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng, thúc đẩy dịch vụ, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển.

"Phát triển kinh tế thể thao cần thực hiện đồng bộ các định hướng, thống nhất nhận thức trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước, xác định doanh nghiệp là lực lượng trung tâm, tăng cường vai trò của địa phương và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Với định hướng đúng và sự tham gia của toàn xã hội, thể thao sẽ trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Việt Nam," Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Với tinh thần “Kiến tạo một nền kinh tế mới - Shaping a new economy”, VSES 2026 mở rộng cách nhìn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, giá trị thị trường và giá trị phát triển cho Việt Nam.

Diễn đàn năm nay không chỉ tiếp tục cuộc trao đổi đã được khởi tạo từ các kỳ trước, mà còn đi sâu hơn vào những câu hỏi cốt lõi về dữ liệu, thị trường, đầu tư, truyền thông, thương hiệu và nền tảng phát triển ngành.

Trong nhiều năm, thể thao Việt Nam chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ thành tích thi đấu và phong trào quần chúng. Tuy nhiên, thực tiễn quốc tế cho thấy thể thao đã phát triển thành một ngành kinh tế quy mô lớn, gắn với truyền thông, du lịch, tài trợ, tổ chức sự kiện, công nghệ và tiêu dùng.

Ở Việt Nam, thị trường thể thao đang trong quá trình hình thành, nhưng những điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế thể thao thực sự đang xuất hiện ngày càng rõ hơn.

Đây là lý do VSES 2026 được tổ chức như một diễn đàn chuyên đề nhằm kết nối các bên trong hệ sinh thái thể thao, thúc đẩy nhận thức về kinh tế thể thao như một ngành kinh tế, đồng thời gợi mở các cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình năm nay là lần đầu tiên công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026, góp phần cung cấp nền tảng dữ liệu và phân tích ban đầu về quy mô, cấu trúc, động lực tăng trưởng và các mô hình phát triển của kinh tế thể thao tại Việt Nam.

Đây cũng là cơ sở để Diễn đàn mở rộng cuộc thảo luận từ những nhận định khái quát sang các vấn đề cụ thể hơn về thị trường, đầu tư và chiến lược phát triển ngành.

Sau phần Công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026, Diễn đàn tiếp tục với các phiên thảo luận và chuyên đề với sự tham dự, chia sẻ của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức thể thao, doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư, doanh nghiệp tài trợ, giới chuyên gia, các đối tác quốc tế và các cơ quan truyền thông.

Diễn đàn tập trung vào các nhóm nội dung lớn như góc nhìn toàn cầu về thể thao như một ngành kinh tế, kinh nghiệm phát triển kinh tế thể thao từ mô hình kinh tế thể thao Hàn Quốc, thị trường, đầu tư và mô hình doanh thu trong thể thao, kinh nghiệm tổ chức và phát triển từ thể thao quốc tế, chính sách và chiến lược để xây dựng nền kinh tế thể thao Việt Nam...

Từ đó, Diễn đàn đặt ra một loạt câu hỏi có ý nghĩa nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thể thao Việt Nam như khả năng hình thành một ngành kinh tế thể thao, tầm vóc quy mô của thị trường thể thao Việt Nam, động lực tăng trưởng chính, nguồn thu từ bản quyền truyền thông, thể thao gắn với du lịch và kinh tế địa phương...

So với các kỳ Diễn đàn năm 2023 và 2024 với vai trò khai mở nhận thức ban đầu về kinh tế thể thao, VSES 2026 đánh dấu bước tiếp theo với cách tiếp cận sâu hơn, trực diện hơn, đi thẳng vào dữ liệu, cơ hội thị trường và những điều kiện cần có để kinh tế thể thao phát triển một cách thực chất, gợi mở hướng phát triển dài hạn cho kinh tế thể thao Việt Nam./.

Điền kinh Việt Nam nhắm mục tiêu tầm quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quản lý thể thao Với thể thao thành tích cao, Đội tuyển Điền kinh Việt Nam hướng tới mục tiêu giành huy chương Vàng không chỉ tại các kỳ SEA Games mà hướng tới ASIAD, châu Á đồng thời đạt chuẩn tham dự Olympic.