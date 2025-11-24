Điền kinh Việt Nam nhắm mục tiêu tầm quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quản lý thể thao

Ngày 24/11, Cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 đã bế mạc thành công tại Hà Nội, đánh dấu sự kiện quan trọng đối với phong trào điền kinh khu vực và mở ra nhiều định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển đến năm 2030.

Sự kiện do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đăng cai tổ chức, với sự tham dự của Chủ tịch Điền kinh châu Á, ông Dalan Jumaan Al-Hamad và các thành viên Hội đồng là các lãnh đạo Điền kinh hàng đầu của các quốc gia châu Á.

Trước đó, cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 năm 2025 đã có phần Lễ Khai mạc diễn ra trong buổi sáng cùng ngày 24/11. Đây là hội nghị thường niên quan trọng nhất trong năm với điền kinh châu lục.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam khẳng định Điền kinh là môn thể thao cốt lõi, giữ vai trò nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam; Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển điền kinh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên trẻ; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại; nâng cao năng lực đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn; tăng cường hợp tác quốc tế; cải thiện công tác tổ chức các giải đấu trong nước và quốc tế; và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quản lý thể thao," ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: vietcontent)

Đại diện nước chủ nhà, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, thành viên Hội đồng Điền kinh châu Á đã trình bày các đề xuất trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển điền kinh trong nước, đồng thời nhận được sự ủng hộ toàn diện từ Hội đồng Điền kinh châu Á.

Cụ thể, về thể thao thành tích cao, Việt Nam đề xuất Điền kinh châu Á giới thiệu các địa điểm tập huấn có chất lượng cao để Đội tuyển Điền kinh Việt Nam có thể tham gia huấn luyện dài hạn. Việt Nam hướng tới mục tiêu: Giành huy chương Vàng không chỉ tại các kỳ SEA Games mà hướng tới ASIAD, châu Á; Đạt chuẩn tham dự Olympic. Nước chủ nhà cũng đề xuất Điền kinh châu Á giới thiệu các chuyên gia hàng đầu thế giới sang hỗ trợ huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Về nhiệm vụ phát triển phong trào, Việt Nam đề nghị Điền kinh châu Á hỗ trợ triển khai chương trình điền kinh trẻ em tại trường học trên quy mô toàn quốc; Phấn đấu chuẩn hóa hệ thống thi đấu phong trào tại Việt Nam thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí quản lý và tổ chức các giải chạy đang phát triển mạnh.

Về lộ trình đăng cai các giải quốc tế, từ nay đến 2027, Việt Nam sẽ đăng cai một giải điền kinh tầm khu vực Đông Nam Á. Giai đoạn đến 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tổ chức một giải đấu tầm châu lục.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Điền kinh châu Á, ông Dalan Jumaan Al-Hamad dành lời khen cho công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Chủ tịch Điền kinh châu Á đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực, có nhiều đóng góp và sở hữu tiềm năng lớn để vươn tầm châu lục và thế giới. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng nỗ lực của Việt Nam, cộng với sự hỗ trợ từ Điền kinh châu Á và Điền kinh Thế giới, sẽ tạo ra những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Sự tin tưởng và đồng thuận cao từ Điền kinh châu Á đối với các đề xuất của Việt Nam mở ra triển vọng mới, tạo nền tảng để điền kinh Việt Nam tiến tới các mục tiêu tầm khu vực và quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030./.

