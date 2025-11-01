Vận động viên Việt Nam tập huấn chuyên sâu tại Pháp hướng tới đấu trường Olympic

Trong những ngày này, 8 nữ vận động viên Việt Nam cùng các huấn luyện viên đang tích cực tham gia chương trình tập huấn chuyên sâu tại thành phố Caen, vùng Normandie, miền Bắc nước Pháp, kể từ ngày 2/10.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác thể thao được ký kết giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Hiệp hội Pháp ngữ vì thể thao (AFS), nhằm chuẩn bị cho các kỳ Thế vận hội Olympic Los Angeles 2028 (Mỹ) và Olympic Brisbane 2032 (Australia).

Chương trình được triển khai với sự phối hợp của AFS, Trung tâm thể thao Normandie (CSN), Trung tâm huấn luyện Camp Académie Elite Normandie Training (Caen Training) cùng các câu lạc bộ điền kinh và đấu kiếm của thành phố Caen.

Nhóm vận động viên Việt Nam, gồm những gương mặt tiêu biểu trong 2 bộ môn điền kinh và đấu kiếm, đang được huấn luyện theo chương trình chuyên sâu, áp dụng các phương pháp hiện đại của thể thao Pháp. Đây là lần đầu tiên các vận động viên Việt Nam tham gia tập huấn dài hạn tại Pháp.

Thỏa thuận hợp tác ký ngày 26/5/2025 giữa AFS và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 100 vận động viên và 20 huấn luyện viên Việt Nam trình độ cao trong khoảng 10 môn thể thao khác nhau, hướng tới mục tiêu giành huy chương tại các kỳ Olympic giai đoạn 2028-2036.

Phía AFS khẳng định chương trình thể hiện mong muốn chung trong việc phát huy thế mạnh của vùng Normandie và xây dựng cầu nối hợp tác bền vững với châu Á thông qua thể thao.

Normandie hiện sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng kinh nghiệm huấn luyện thể thao lâu đời.

Việc đón tiếp các vận động viên Việt Nam được xem là bước mở rộng hợp tác quốc tế của vùng, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu và trao đổi kinh nghiệm huấn luyện thể thao giữa hai nước./.

