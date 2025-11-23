Gần 15.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025

Ngày 23/11, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 (Halong Bay Heritage International Marathon 2025) diễn ra sôi nổi tại Quảng Ninh, thu hút kỷ lục gần 15.000 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 3.100 vận động viên quốc tế đến từ 45 quốc gia.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 được tổ chức nhằm mục tiêu kép kích cầu du lịch năm 2025 và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao.

Sự kiện đã trở thành thương hiệu uy tín khi được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) cấp Nhãn Thế giới (World Label), khẳng định vị thế của thể thao Quảng Ninh trên bản đồ marathon quốc tế.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, số lượng vận động viên là minh chứng cho sức hút, sự tin cậy và tình cảm mà bạn bè thế giới dành cho Quảng Ninh.

Tỉnh kỳ vọng đơn vị tổ chức tiếp tục mở rộng hệ thống giải chạy, hướng tới mục tiêu mỗi quý có ít nhất một giải chất lượng để góp phần phát triển du lịch thể thao.

Giải chạy được tổ chức trên cung đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả tuyệt đẹp, với bốn cự ly: 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Các vận động viên xuất phát trên đường Trần Quốc Nghiễn và về đích tại khu vực đường 30/10-Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 tiếp tục chứng kiến thành tích vượt trội các chân chạy chuyên nghiệp đến từ Kenya. Ở cự ly Marathon (42km) nam, vận động viên Kennedy Kiprop Chelimo (Kenya) đã xuất sắc cán đích với thành tích ấn tượng 2 giờ 13 phút 57 giây, trong khi vận động viên nữ Caroline Jepkemei Kimosop (Kenya) giành chiến thắng với 2 giờ 43 phút 26 giây. Cả hai thành tích đều đạt chuẩn quốc tế, khẳng định chất lượng chuyên môn của giải.

Ban tổ chức trao thưởng, chụp ảnh chung cùng các vận động viên đạt thành tích cao. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Ở cự ly bán marathon (21km), vận động viên nam Edwin Yebei Kiptoo (Kenya) cũng về Nhất với thời gian 1 giờ 11 phút 23 giây.

Niềm tự hào của nước chủ nhà thuộc về động viên Doãn Thị Oanh (Việt Nam) ở cự ly 21 km nữ, với thành tích 1 giờ 19 phút 53 giây, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những vận động viên tốp đầu trong nước.

Chia sẻ sau khi hoàn thành đường chạy, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ, nữ vận động viên người Việt Nam về đích đầu tiên ở cự ly 42km và giành giải Ba chung cuộc ở cự ly này cho biết: "Ở lần chạy này, thời gian về đích của em đã ngắn hơn hai mùa giải trước tại Hạ Long. Em rất ấn tượng với thời tiết cũng như cảnh đẹp của cung đường chạy. Em sẽ luôn nỗ lực hết mình để đạt được thành tích cao nhất."

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 đã khép lại và thành công rực rỡ, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, năng động và hội nhập của một địa phương đang phát triển mạnh mẽ./.

