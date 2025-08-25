13.000 vận động viên tham gia Giải Chạy VnExpress Marathon Nha Trang

Hàng nghìn đôi chân cùng nhau chinh phục những cung đường tuyệt đẹp tại VnExpress Marathon Nha Trang 2025. Sự kiện này một lần nữa khẳng định sức hút khổng lồ của phong trào chạy bộ, thu hút kỷ lục 13.000 vận động viên tham dự – con số cao nhất trong toàn hệ thống giải VnExpress Marathon từ trước đến nay.

Trong suốt ba ngày từ 22 đến 24/8, thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như được thổi bùng lên bởi năng lượng thể thao mãnh liệt. Giải chạy không chỉ là một cuộc đua mà đã trở thành một lễ hội, nơi mọi người từ khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế cùng hội tụ, vượt qua giới hạn bản thân. Sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam với tư cách là Nhà tài trợ trong năm thứ tư liên tiếp chính là một minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam Campuchia, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi giải đấu năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Việc tài trợ cho VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp phù hợp với cam kết mạnh mẽ Herbalife trong việc góp phần khuyến khích sống năng động lành mạnh thông qua hỗ trợ các sự kiện thể thao cộng đồng. Chúng tôi tin rằng luyện tập thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn và đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài.”

Đường chạy xuyên qua trái tim của thành phố biển Nha Trang, một trong những thành phố biển quyến rũ nhất Việt Nam. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Đường chạy năm nay tiếp tục được đánh giá là một trong những hành trình đẹp nhất, mang đến cho người tham gia trải nghiệm độc đáo khi được xuyên qua trái tim của một trong những thành phố biển quyến rũ nhất Việt Nam. Giải chạy quy tụ đông đảo các vận động viên chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, cùng nhau chinh phục các cự ly từ 5km, 10km, bán marathon (21km) cho đến cự ly marathon tiêu chuẩn đầy thử thách (42km).

Đặc biệt, sự hiện diện tích cực của các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife với tư cách là những vận động viên và tình nguyện viên hỗ trợ đã góp phần tạo nên một không khí thi đấu đoàn kết, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng.

Các vận động viên hào hứng tại điểm xuất phát. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Với tư cách là đối tác chính thức của hệ thống VnExpress Marathon kể từ năm 2022, việc liên tiếp tài trợ cho các giải chạy quy mô lớn hàng năm, trong đó VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 là sự kiện thứ ba trong năm nay, cho thấy một chiến lược nhất quán: đầu tư vào sức khỏe cộng đồng chính là sự đầu tư ý nghĩa và bền vững nhất.

Thông qua những hoạt động này, thông điệp về tầm quan trọng của việc duy trì thói quen vận động và dinh dưỡng hợp lý được truyền tải một cách mạnh mẽ và trực quan nhất./.