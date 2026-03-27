Công bố Di sản văn hóa thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc

Tối 27/3, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới; đồng thời khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026.”

Dự chương trình có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Tổ chức UNESCO, Đại sứ quán một số nước; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chúc mừng tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Bắc Ninh-Kinh Bắc là vùng đất kết tinh chiều sâu lịch sử và văn hiến. Trải qua hàng nghìn năm, vùng đất này đã bồi đắp nên một kho tàng di sản phong phú, góp phần quan trọng vào bản sắc văn hóa Việt Nam. Nếu Dân ca Quan họ là biểu tượng cho tâm hồn, cốt cách người Kinh Bắc, thì Tranh dân gian Đông Hồ chính là di sản độc đáo, kết tinh trí tuệ và tư duy thẩm mỹ thuần Việt.

Việc UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ độc đáo mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của các thế hệ nghệ nhân, cộng đồng làng nghề. Đây đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm quốc tế trong việc bảo vệ, phục hồi và phát huy giá trị di sản trước những thách thức của thời đại.

Cùng với niềm vui đó là Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Trong quần thể di sản này, Bắc Ninh vinh dự có 2 điểm di tích tiêu biểu là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu.

Đây là những trung tâm tôn giáo, văn hóa gắn liền với sự hình thành của Thiền phái Trúc Lâm thời Trần-dòng thiền thuần Việt, mang đậm bản sắc và tinh thần hòa hợp, nhập thế của dân tộc.

Việc vinh danh này mở ra cơ hội lớn để tiếp tục bảo tồn, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Bắc Ninh-Kinh Bắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế một cách bền vững.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động bảo vệ di sản, tỉnh Bắc Ninh xác định, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng đồng thực hành nghề và nghệ nhân. Tỉnh đẩy mạnh đào tạo, trao truyền nghề; đưa giáo dục di sản vào trường học một cách bài bản; thực hiện kiểm kê, số hóa và nghiên cứu di sản một cách hệ thống, khoa học.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường quảng bá, nâng cao nhận thức xã hội về giá trị di sản; đa dạng hóa sản phẩm gắn với mở rộng thị trường, phấn đấu đưa di sản vào Danh sách đại diện của nhân loại.

Tỉnh Bắc Ninh cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng để quản lý thống nhất, bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực, hài hòa giữa bảo tồn lâu dài và phát triển du lịch bền vững đối với Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Tại buổi lễ, bà Pau-lin Ta-me-sít, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam trao Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp cho đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu chúc mừng, bà Pau-lin Ta-me-sít cho biết, vùng đất Kinh Bắc từ lâu đã được biết đến là cái nôi văn hóa của Việt Nam, nơi hội tụ nhiều giá trị di sản đặc sắc được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu.

Việc Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và chùa Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với giá trị văn hóa độc đáo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ, phục hồi và phát huy di sản trong đời sống đương đại. Bà khẳng định, Liên hợp quốc và UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực bảo tồn di sản, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, qua đó góp phần gìn giữ đa dạng văn hóa và hướng tới phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” với một chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc nhằm đánh thức, lan tỏa và đưa di sản trở thành nguồn lực cho phát triển.

Sau phần lễ, đại biểu và nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tinh hoa di sản - Ngàn năm tỏa rạng”, với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ như: Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Phương Thảo, Thúy Hường; Nghệ nhân Nhân dân Phú Hiệp; các ca sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Đông Hùng… và các đoàn nghệ thuật tiêu biểu trên cả nước.

Chương trình gồm 3 chương: “Tinh hoa di sản” tái hiện không gian tâm linh, mạch nguồn văn hóa Thiền phái Trúc Lâm và truyền thống văn hiến Kinh Bắc; “Sắc màu Kinh Bắc” khắc họa sinh động đời sống văn hóa với quan họ, làng nghề và tranh dân gian Đông Hồ; “Ngàn năm tỏa rạng” thể hiện hình ảnh Bắc Ninh giàu bản sắc, năng động, hiện đại, phát huy giá trị di sản làm nền tảng cho hội nhập và phát triển bền vững.

Kết thúc buổi lễ, đại biểu và nhân dân thưởng thức chương trình Drone Light Show cùng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ với chủ đề “Từ di sản tỏa sáng tương lai.”

Trên bầu trời đêm miền đất Kinh Bắc, các thiết bị bay tạo nên những hình khối ánh sáng chuyển động, tái hiện hành trình từ cội nguồn văn hiến ngàn năm đến khát vọng phát triển của Bắc Ninh trong thời đại mới./.

