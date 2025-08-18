Lễ công bố Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Tối 17/8, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) diễn ra Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời.”

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng, đặc biệt đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh là địa phương chủ trì, giữ vai trò then chốt, bền bỉ trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ thành công hồ sơ đề cử.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện, bổ sung các văn bản luật, các quy chế, quy định ở cấp quốc gia và các cấp chính quyền địa phương để bảo vệ và phát huy giá trị của Quần thể di sản một cách tốt nhất. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh di sản, mỗi người dân sẽ là một đại sứ văn hoá trong việc tiếp tục lan tỏa giá trị đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng văn hoá thế giới đến với bạn bè quốc tế, nhất là trên nền tảng số, góp phần phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc gồm 12 điểm, cụm điểm di tích tiêu biểu với diện tích vùng lõi 525,75 ha và vùng đệm 4.380,19ha. Trong đó, Quảng Ninh có 5 di tích; 2 di tích thuộc Bắc Ninh; 5 di tích thuộc Hải Phòng.

Với những giá trị nổi bật toàn cầu, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới tổ chức tại Cộng hòa Pháp đã công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng là Di sản văn hóa thế giới./.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh UNESCO vinh danh Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là niềm tự hào dân tộc, mỗi người dân chính là “đại sứ văn hóa” lan tỏa giá trị quần thể di sản ra thế giới.