Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Tối 17/8, tại Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, việc quần thể này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ là niềm tự hào của ba tỉnh, thành phố mà còn là sự vinh danh những giá trị độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm trong việc hình thành bản sắc và tinh thần dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra nhiều yêu cầu và giải pháp quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện khung pháp lý cấp quốc gia và địa phương để bảo vệ di sản liên tỉnh. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cộng đồng trong việc phối hợp bảo tồn.

Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân, phật tử tham dự. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý toàn diện với sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương, trong đó tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ trì.

Kế hoạch này cần nhận diện đầy đủ các nguy cơ, đưa ra giải pháp ứng phó với rủi ro, thiên tai và có phương án quản lý du khách hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Mỗi người dân sẽ là một ‘đại sứ văn hóa’ trong việc tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đặc sắc của quần thể di tích và danh thắng quan trọng này đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt là trên các nền tảng số và khẳng định rằng nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong quá trình phát triển di sản."

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời” đã tái hiện hành trình Đức vua Trần Nhân Tông, sau khi hoàn thành sứ mệnh của một bậc minh quân đã lựa chọn Yên Tử làm nơi xuất gia, khai sáng Thiền phái Trúc Lâm với triết lý “Cư trần lạc đạo,” lan tỏa giá trị hòa giải, hòa bình, hòa hợp.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại diện cho cả ba địa phương phát biểu khẳng định cam kết sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để quản lý di sản theo đúng quy định của pháp luật và Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ công bố. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Các địa phương sẽ đảm bảo bảo tồn nguyên vẹn giá trị di sản, đồng thời phát huy sáng tạo và hài hòa trong bối cảnh phát triển bền vững.

Với niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng tin tưởng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ tiếp tục tỏa sáng, không chỉ là biểu tượng văn hóa tâm linh của Việt Nam mà còn là điểm đến hấp dẫn, nơi khơi dậy giá trị hòa bình, nhân văn và trí tuệ cho mỗi con người.

Tại buổi lễ, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu nhấn mạnh giá trị toàn cầu của Yên Tử đặc biệt ở chỗ đại diện cho Việt Nam cả về mặt tinh thần lẫn bản sắc dân tộc.

Đây là nơi khai sinh của Phật giáo Trúc Lâm, đại diện cho cách thức hình thành bản sắc dân tộc bằng cách kết hợp Phật giáo, các giá trị văn hoá tâm linh.../.

Công bố giá trị nổi bật của di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới là sự kết hợp độc đáo giữa nhà nước, tôn giáo và nhân dân trong việc hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam.