Yên Tử-"Sắc thu Thiền định": Khai mở mùa du lịch mới tại Di sản Văn hóa thế giới

Nhằm hưởng ứng sự kiện Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Yên Tử-Sắc thu Thiền định.”

Chuỗi sự kiện văn hóa-tâm linh đặc sắc này sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2025 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội mùa thu được phường Yên Tử tổ chức với quy mô lớn, kéo dài nhằm kích cầu du lịch, đặc biệt là trong mùa thấp điểm.

Lễ hội không chỉ là một sự kiện du lịch đơn thuần mà còn là nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng hình ảnh Yên Tử thanh tịnh, sâu lắng, đậm bản sắc Phật giáo Trúc Lâm-dòng thiền thuần Việt do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội được thiết kế nhằm lan tỏa tư tưởng “Cư trần lạc đạo” và “Hòa quang đồng trần” của Phật hoàng, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “du lịch bốn mùa” của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Mạc Xuân Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Tử cho biết, điểm nhấn của Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 là Giải chạy “Ultra Trail Yên Tử 2025” lần đầu tiên được tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 5-6/9/2025.

Với chủ đề “Khám phá di sản-Lan tỏa tinh hoa”, giải chạy hứa hẹn thu hút hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Cung đường chạy không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm linh tại Yên Tử.

Các vận động viên sẽ chinh phục 4 cự ly đặc biệt: 5km, 15km, 25km và Ultra Trail 50km, đi qua những địa danh linh thiêng như: chùa Giải Oan, chùa Hoa Yên và đỉnh chùa Đồng.

Giải chạy được tổ chức chuyên nghiệp với hệ thống chấm điểm điện tử hiện đại, nhiều giải thưởng hấp dẫn và các trải nghiệm đặc biệt dành cho vận động viên.

Bên cạnh giải chạy, Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 sẽ có nhiều hoạt động đa dạng và giàu chiều sâu.

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 12, du khách sẽ được tham gia: Đêm hội làng Nương với nghệ thuật xẩm, múa truyền thống và thả đèn hoa đăng; thưởng thức các show trình diễn nghệ thuật “Diệu âm Yên Tử sơn”, “Tinh hoa văn hóa Việt”; trải nghiệm các tour thiền-khám phá di sản như “Hành trình theo dấu chân Phật Hoàng”, “Bình minh chùa Đồng”; tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực chay và khám phá chợ truyền thống.

Lễ hội sẽ khép lại vào tháng 12/2025 với chương trình tổng kết và Lễ tưởng niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì.

Lễ hội “Yên Tử-Sắc thu thiền định” và giải chạy “Ultra Trail Yên Tử” được kỳ vọng sẽ là bước đột phá trong hành trình xây dựng Yên Tử thành trung tâm văn hóa-du lịch-thiền định trên nền tảng di sản văn hóa được UNESCO công nhận../.

