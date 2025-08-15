Sẵn sàng cho lễ công bố giá trị toàn cầu Khu di tích Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc

Đến ngày 15/8, tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh), công tác chuẩn bị Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đã cơ bản hoàn tất.

Theo đó, sân khấu chính đã hoàn thiện khoảng 85% hạng mục thi công. Nhiều ngày qua, hơn 700 diễn viên, nghệ sỹ thuộc các khối biểu diễn đã tập luyện tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh. Chiều 14/8, toàn bộ lực lượng bắt đầu hợp luyện tại Quảng trường Minh Tâm, chuẩn bị cho chương trình sơ duyệt tối 15/8.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ tên tuổi như: Thanh Thanh Hiền, Ngọc Anh, Thu Hằng, Vũ Thắng Lợi, Đông Hùng, Tống Xuân Tùng, Viết Danh, Soobin Hoàng Sơn; nhạc trưởng Đồng Quang Vinh; Vũ đoàn Tre; cùng các nhà hát, đoàn nghệ thuật, Câu lạc bộ văn hóa trong và ngoài tỉnh.

Sân khấu chương trình được thiết kế hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn và không gian tâm linh Yên Tử. Vị trí trung tâm là biểu tượng Phật giáo Trúc Lâm, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và các tiết mục tái hiện hành trình lịch sử-văn hóa của quần thể di sản. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu mỹ thuật.

Đặc biệt, ngay sau chương trình nghệ thuật, màn pháo hoa tầm cao sẽ thắp sáng bầu trời Yên Tử, đưa khán giả hòa mình vào không gian văn hóa-âm nhạc đặc sắc giữa non thiêng, nơi vang vọng thanh âm ngàn đời của di sản.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 12/7 tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) diễn ra từ ngày 6-16/7 ở Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.

Đây là Di sản thế giới thứ 9 ở Việt Nam được UNESCO công nhận và là Di sản thế giới liên tỉnh thứ 2 ở Việt Nam, cùng với Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng).

Lễ công bố không chỉ là hoạt động vinh danh giá trị đặc biệt của Di sản Yên Tử mà còn là dịp quảng bá sâu rộng hình ảnh, văn hóa và con người Quảng Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời là sự kiện chính trị quan trọng góp phần chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lễ công bố bắt đầu lúc 20h ngày 17/8, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Chương trình gồm: họp báo công bố kết quả ghi danh của UNESCO; lễ hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định” tôn vinh không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm (chiều 17/8) và chương trình nghệ thuật đặc biệt được truyền hình trực tiếp trên VTV2, VTV4, VTV Go, QTV1, QTV3, tiếp sóng trên một số kênh truyền hình các tỉnh, thành trong cả nước.

Sự kiện không chỉ là dịp vinh danh chặng đường nỗ lực hơn 12 năm chuẩn bị hồ sơ di sản, mà còn là cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh di sản Việt Nam ra thế giới. Lễ công bố cũng góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch bền vững cho vùng Đông Bắc Tổ quốc./.

