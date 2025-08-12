Quảng Ninh phấn đấu thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế

Là một trong những trọng điểm du lịch của miền Bắc, Quảng Ninh đón nhận đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm.

Hướng tới mục tiêu xây dựng một trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, Quảng Ninh không ngừng nỗ lực bằng nhiều giải pháp đa dạng hóa các sản phẩm, giữ gìn hình ảnh du lịch Quảng Ninh an toàn, văn minh, thân thiện.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khách du lịch tới Quảng Ninh 7 tháng đầu năm 2025 đạt 14,6 triệu lượt, đạt 109% chỉ tiêu so với kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 2,6 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch 7 tháng ước đạt 36.700 tỷ đồng.

Thị trường khách Đông Bắc Á, Trung Quốc, Ấn Độ tăng trưởng tích cực. Tuyến du lịch đường biển đến Quảng Ninh có nhiều khởi sắc. Nửa đầu năm 2025, Quảng Ninh đón và phục vụ 33 chuyến tàu du lịch biển, với 47.000 khách; tăng 25% so với cùng kỳ 2024.

Đây là những tín hiệu cho thấy sức hút của du lịch Quảng Ninh đối với du khách, là cơ sở để từ nay tới cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng lợi thế trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo duy trì một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ đó là phải đảm bảo xây dựng một môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Hiện nay, trên vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó có gần 200 tàu lưu trú nghỉ đêm. Các tàu đều có quy chuẩn an toàn cao hơn quy chuẩn quốc gia.

Để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch vịnh di sản, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng kết nối với Viện Các Khoa học trái đất nghiên cứu, xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm dông, lốc, sét tại các khu vực trọng điểm, nhất là trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Tỉnh cũng cam kết bố trí nguồn lực để triển khai dự án hiệu quả, nhanh chóng và đồng bộ.

Vịnh Bái Tử Long với hàng nghìn hòn đảo lớn, nhỏ trong sắc xanh của biển, sắc vàng của nắng tạo nên khung cảnh "sơn thủy hữu tình" đầy kỳ thú. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Ngoài ra, Sở Xây dựng, Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng nghiên cứu hệ thống định vị tàu thuyền 24/24h để đảm bảo công tác giám sát, liên lạc với tàu thuyền trong trường hợp khẩn cấp; yêu cầu các tàu, thuyền bắt buộc phải cung cấp thông tin kỹ năng an toàn cho hành khách trước khi lên tàu, trường hợp tàu không chấp hành sẽ kiên quyết không cho xuất bến; rà soát, kiểm tra toàn bộ trang thiết bị đảm bảo an toàn, phục vụ công tác cứu hộ trên các tàu.

Trong lĩnh vực đảm bảo môi trường du lịch, từ đầu năm tới nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã triển khai 2 đợt kiểm tra, rà soát đối với 8 cơ sở lưu trú du lịch, 45 lượt hướng dẫn viên du lịch, 9 khu/điểm du lịch có tổ chức, hoạt động lễ hội; tổ chức thường trực đường dây nóng du lịch, tiếp nhận, hỗ trợ thông tin du lịch cho 21 cuộc gọi của khách du lịch; chuyển 1 thông tin phản ánh, kiến nghị chấn chỉnh về việc thu phí trông giữ xe tại điểm du lịch đền Cửa Ông; kiểm tra thực tế tại 10 bãi tắm biển, 18 cơ sở lưu trú du lịch có hoạt động bể bơi, trong đó 22 bể bơi tiêu chuẩn và 10 bể bơi mini.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã hoàn thành 5 cuộc kiểm tra đối với lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực du lịch và thể thao đối với 4 tổ chức, 7 cá nhân, tổng số tiền xử phạt 115 triệu đồng.

Qua kiểm tra, ghi nhận phần lớn cơ sở dịch vụ đã thực hiện nghiêm niêm yết công khai nội quy cơ sở, giá bán dịch vụ hàng hóa, đảm bảo cung ứng dịch vụ đảm bảo chất lượng phục vụ khách du lịch, chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực và công tác bảo đảm an toàn, duy trì công tác đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước đối với hoạt động bể bơi, bãi tắm biển.

Tàu biển Pacific World đưa khoảng 1.700 du khách đến Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Nhằm hoàn thành mục tiêu đón 20 triệu khách năm 2025, từ nay tới cuối năm, Quảng Ninh dự kiến tiếp tục tập trung tổ chức ít nhất 148 sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong toàn tỉnh, nhằm đa dạng trải nghiệm để thu hút khách du lịch.

Tỉnh tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy du lịch Quảng Ninh. Trong đó, quan tâm xây dựng hạ tầng du lịch, đảm bảo môi trường du lịch phải ngày càng an toàn, văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Song song với hoạt động du lịch, yếu tố bảo vệ môi trường cũng được đặt lên hàng đầu, hướng tới xây dựng một địa bàn du lịch xanh, phát triển bền vững./.

5 di tích ở Quảng Ninh trong quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Quảng Ninh có 5 điểm di tích gồm: 2 di tích thuộc Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều; 2 di tích ở Khu di tích và danh thắng Yên Tử và Bãi cọc Bằng Đằng ở Khu di tích lịch sử Bãi cọc Bạch Đằng.