Chương trình '60 Minutes' của Đài Truyền hình CBS phát phóng sự về Sơn Đoòng

Vào lúc 7 giờ sáng 30/3 (giờ Việt Nam), tức 19 giờ ngày 29/3 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, chương trình “60 Minutes” của Đài Truyền hình CBS (Hoa Kỳ) đã phát phóng sự về Sơn Đoòng (Quảng Trị), tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy xúc tiến du lịch và khẳng định vị thế điểm đến Quảng Trị trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Một chương trình truyền hình uy tín hàng đầu thế giới lựa chọn ghi hình tại Sơn Đoòng là sự kiện truyền thông có ý nghĩa đặc biệt đối với du lịch Quảng Trị cũng như Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Phóng sự được kỳ vọng tạo lực đẩy quan trọng cho hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh trong năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của Sơn Đoòng như một biểu tượng hàng đầu của du lịch thám hiểm trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở quảng bá điểm đến, phóng sự còn mang giá trị lâu dài khi cung cấp nguồn tư liệu truyền thông có chiều sâu khoa học và độ tin cậy cao về hệ sinh thái, địa chất và công tác bảo tồn tại khu vực, góp phần nâng cao nhận thức quốc tế về giá trị của di sản, hướng tới phát triển du lịch theo hướng bền vững và có trách nhiệm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch truyền thông với nhiều hình thức và nội dung phong phú, hướng đến các thị trường khách trọng điểm trong, ngoài nước. Mục tiêu là tiếp tục khẳng định Quảng Trị là trung tâm du lịch mạo hiểm hàng đầu khu vực châu Á và là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết việc phóng sự về hang Sơn Đoòng được phát sóng trên chương trình “60 Minutes” là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh đến bạn bè quốc tế.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị nổi bật toàn cầu của di sản mà còn mở ra cơ hội thu hút dòng khách quốc tế có chất lượng cao. Tỉnh sẽ tận dụng tối đa hiệu ứng truyền thông từ chương trình để đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo phát triển bền vững.

Quảng Trị sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch xuyên suốt năm 2026, khởi đầu từ Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị (từ ngày 24/4 đến ngày 1/5), Lễ hội Vì hòa bình (từ tháng 4-12/2026) và các hoạt động chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia Quảng Trị 2027.

Với sự kết hợp giữa hiệu ứng truyền thông quốc tế và các hoạt động xúc tiến trong nước, Quảng Trị kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong thu hút du khách, đưa hình ảnh Sơn Đoòng và du lịch địa phương vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới.

Vẻ đẹp của Sơn Đoòng. (Nguồn: TTXVN)

“60 Minutes” là chương trình thời sự, phóng sự điều tra danh tiếng hàng đầu thế giới, có sức lan tỏa rộng khắp với hơn 8 triệu khán giả theo dõi thường xuyên, cùng hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ. Mỗi tập phát sóng đều có khả năng tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến nhận thức xã hội và xu hướng du lịch.

Phóng sự tập trung tái hiện hành trình phát hiện và quá trình thám hiểm hang Sơn Đoòng (Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Trị) trong nhiều năm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh từ những khảo sát ban đầu đến các nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Thông qua cách tiếp cận đa chiều, kết hợp yếu tố khoa học, lịch sử và con người, câu chuyện về Sơn Đoòng được truyền tải một cách toàn diện tới khán giả quốc tế.

Đoàn làm phim của CBS thực hiện ghi hình tại hang Sơn Đoòng từ ngày 14 -17/1/2026 với sự phối hợp của Công ty Oxalis Adventure.

Đoàn gồm 9 thành viên, trong đó có nhà sản xuất Nicole Young, Jonathan Partridge, người dẫn chương trình Scott Pelley cùng đội ngũ quay phim, ánh sáng chuyên nghiệp và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt./.

