Cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí Việt Nam công bố chủ nhân các giải thưởng

Khép lại mùa giải 2025, cuộc thi đã dần khẳng định vị thế là một sân chơi nghệ thuật nghiêm túc và chuyên nghiệp dành cho các tài năng trẻ, mở ra những cơ hội mới cho các em chinh phục ước mơ.

Minh Thu
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tối 28/3, Ban Tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng nhí “Vietnam Nextalents 2025” công bố chủ nhân của các giải thưởng danh giá trong đêm Chung kết bùng nổ cảm xúc.

Đêm thi quy tụ 16 thí sinh xuất sắc nhất ở các hạng mục Hát, Vũ đạo, MC/Diễn xuất. Với sự đầu tư chỉn chu về sân khấu, âm thanh, ánh sáng và kịch bản dàn dựng chuyên nghiệp, chương trình đã mang đến cho khán giả những phần trình diễn giàu cảm xúc và đậm dấu ấn cá nhân của từng thí sinh.

Ở hạng mục Hát, Giải Nhất đã thuộc về Trần Khánh Huyền với tiết mục “Ngọn lửa cao nguyên” đầy cảm xúc và kỹ thuật vững vàng. Trong khi đó, Giải Nhì và các Giải Ba lần lượt được trao cho những thí sinh có phần thể hiện nổi bật, mang màu sắc riêng biệt.

19-tran-khanh-huyen-1023.png
Trần Khánh Huyền với tiết mục “Ngọn lửa cao nguyên.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại hạng mục Vũ đạo, các thí sinh mang đến sân khấu những phần trình diễn giàu năng lượng và đầy sức sáng tạo. Giải Nhất hạng mục này được trao cho Bùi Quỳnh Anh ở tiết mục “Sứ mệnh gìn giữ hòa bình,” không chỉ nhờ phong thái tự tin và kỹ thuật chuyên nghiệp mà còn cả ý nghĩa truyền tải trong phần trình diễn.

Ở lĩnh vực MC/Diễn xuất, sự bản lĩnh sân khấu và khả năng dẫn dắt, tương tác giao lưu cùng Ban Giám khảo và các khán giả đã giúp Ngô Hà Linh giành Giải Nhất của hạng mục.

Bên cạnh hệ thống giải thưởng chuyên môn, chương trình còn trao Giải “Thí sinh được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn cho Bùi Quỳnh Anh. Giải thưởng này góp phần tôn vinh sự lan tỏa và tình cảm mà thí sinh nhận được từ công chúng.

21-ngo-ha-linh.png
Phần thi của thí sinh Ngô Hà Linh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức từ ngày 12/9/2025 đến 25/1/2026, quy tụ gần 500 thí sinh tham gia. Ban Giám khảo gồm các nghệ sỹ có chuyên môn cao như: Nhạc sỹ Giáng Son, biên đạo-Nghệ sỹ Ưu tú Tạ Xuân Chiến, nhạc sỹ An Hiếu, vũ sư Lỉnh3T, MC Châu Khang…

Theo Giám đốc Sản xuất Lê Ngọc Tùng, khởi điểm từ Cung Thiếu nhi Hà Nội, thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành như Cao Bằng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên đã tham dự, cho thấy sức hút tự nhiên của format. Các thí sinh có tinh thần thi đấu nghiêm túc, có mục tiêu rõ ràng, chất lượng chuyên môn thể hiện rõ ở đêm chung kết. Thí sinh không còn là những cá nhân “đơn kỹ năng” mà còn có khả năng biểu diễn đa nhiệm: Hát, nhảy, kể chuyện, làm chủ sân khấu.

Đó cũng là điều kiện để đơn vị tổ chức sản xuất Rainbow Entertainment mở rộng cuộc thi thành hệ sinh thái phát triển tài năng với khởi đầu là series sitcom học đường “Vệt nắng vàng trên những bậc thang” trong năm 2026./.

