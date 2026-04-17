Hà Lê, Ngô Lan Hương, ST Sơn Thạch sẽ biểu diễn tại lễ hội văn hóa Việt-Hàn

Lễ hội văn hóa-âm nhạc thường niên "Chúng ta là một – We are together" sẽ diễn ra trong hai ngày 9-10/5 tại Nhà hát ngoài trời Suwon 1, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Bước sang năm thứ 8, Lễ hội đã khẳng định vị thế là sự kiện biểu tượng cho giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, đánh dấu kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2026).

Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, lễ hội năm nay chú trọng tạo không gian gắn kết tình thân. Các hoạt động như: Tôn vinh tài năng Việt - Cuộc thi tài năng dành cho kiều bào là cơ hội để cộng đồng trực tiếp thể hiện nét đẹp văn hóa và nghệ thuật trên sân khấu chuyên nghiệp; Hoạt động dành cho trẻ em, các chương trình biểu diễn ảo thuật bong bóng xà phòng và bóng bay đặc sắc sẽ được tổ chức dành riêng cho các em nhỏ và gia đình Việt-Hàn.

Các ca sỹ sẽ biểu diễn tại Lễ hội "Chúng ta là một – We are together."

Đêm đại nhạc hội có sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam như Dàn hợp xướng Gyeonggi Youth, giọng ca soprano Kim Yoon Ji, ca sỹ Hà Lê, ST Sơn Thạch, Thanh Duy, Ngô Lan Hương, Hoàng Yến Chibi... Đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của DJ Tilo với màn trình diễn EDM sôi động.

Về lý do tổ chức tại thành phố Suwon, ông Lee In Sik, đại diện đơn vị tổ chức Lee Creative cho biết Suwon là thành phố tập trung nhiều trường đại học ở Hàn Quốc. Lượng du học sinh người Việt tại Hàn Quốc rất đông đảo, khoảng 15.000 người, là đối tượng quan trọng mà lễ hội hướng tới. Việc mỗi năm lễ hội tổ chức ở một địa phương khác nhau cũng là cơ hội để người Việt sống phân tán ở nhiều nơi của Hàn Quốc đi lễ hội có thể được tham quan, du lịch nhiều thành phố tại Hàn Quốc./.

Hiện có khoảng 300.000 người Việt Nam đang học tập và tham gia các hoạt động kinh tế tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, Lễ hội "Chúng ta là một" được lần đầu tiên triển khai tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc vào năm 2017 nhằm giới thiệu về văn hóa Việt Nam tới đông đảo người Hàn Quốc yêu mến con người và đất nước Việt Nam cũng như kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá nền văn hoá dân tộc, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức và cộng đồng quốc tế giới thiệu đất nước, con người, văn hoá Việt Nam, đặc biệt là tại các quốc gia có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc.