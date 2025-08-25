Miss Grand Vietnam 2025: Thí sinh lan tỏa tinh thần yêu nước ở phần thi tài năng

Vòng Sơ loại phần thi Grand Voice Award thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 vừa diễn ra vào tối qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các thí sinh đã thể hiện khả năng ca hát, mang đến những tiết mục đa dạng về phong cách, màu sắc âm nhạc và cảm xúc.

Là giám khảo của phần thi này, ca sỹ/ Á hậu Thu Hiền cho biết bên cạnh yếu tố giọng hát, tiêu chí để chọn lựa là những thí sinh tự tin, trình diễn hết mình và làm chủ sân khấu. Trong khi đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đánh giá cao những tiết mục được dàn dựng, lồng ghép những ý tưởng sáng tạo, giàu tính giải trí.

Đại diện ban giám khảo cho hay, ở phần thi Grand Voice Award, nhiều thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 lựa chọn khoe giọng qua những ca khúc quen thuộc về chủ đề Tổ quốc và quê hương. Những giai điệu hào hùng, tha thiết thể hiện niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tinh thần yêu nước mạnh mẽ.

Không chỉ thể hiện giọng hát thí sinh Nguyễn Thị Hồng, Đặng Thị Diệu Huê còn gây ấn tượng về phần nhìn khi mang đến màn dàn dựng hoạt cảnh công phu, chỉn chu. Là vận động viên Vovinam, Nguyễn Thị Thanh Ngân lựa chọn bài hát mang âm hưởng lịch sử hào hùng kết hợp cùng trình diễn võ thuật mãn nhãn.

Tiết mục thể hiện niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tinh thần yêu nước của thí sinh trong phần thi tài năng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thí sinh Phạm Yến cũng chạm đến trái tim người nghe bằng một bản mashup (pha trộn) đầy cảm xúc để tri ân người nữ anh hùng dân tộc Võ Thị Sáu. Ngoài hát, cô còn thể hiện khả năng diễn xuất, tạo nên tiết mục lắng đọng.

Những phần trình diễn mang đậm sắc màu văn hóa Việt cũng tạo nên điểm nhấn, từ giai điệu quê hương mộc mạc đến những bản phối hiện đại trên nền chất liệu truyền thống.

Phần thi Grand Voice chính là sân khấu để các thí sinh thể hiện tài năng và cá tính. Mỗi cô gái đem đến màu sắc riêng, khẳng định sự tự tin và phong cách riêng.

Nếu Tống Thị Lan Anh trình diễn vũ đạo nóng bỏng trên nền nhạc sôi động thì Đỗ Thị Tường Vy lại đưa khán giả quay về sự hoài niệm nhưng không kém phần cuồng nhiệt khi thể hiện một bản hit quốc tế kinh điển.

Một số thí sinh có khả năng làm chủ sân khấu tốt. LiLy Chen bùng nổ khi thể hiện bản phối 3 ca khúc, khoe giọng nội lực và màn “biến hình” thay trang phục liên tục trên sân khấu.

Nếu La Ngọc Phương Anh hóa thân thành nàng công chúa châu Âu, khoe giọng hát ngọt ngào với một ca khúc nhạc phim nổi tiếng thì HLô H Senaivi tạo nên sự khác biệt với màn thi hát bằng tiếng Thái.

Ban giám khảo đánh giá, phần thi Grand Voice Award của nhiều thí sinh cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu, từ lựa chọn trang phục, cách dàn dựng sân khấu cho đến phong cách biểu diễn. Qua đó chứng minh sự nỗ lực và nghiêm túc với cuộc thi .

Khép lại vòng Sơ loại, Ban giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh bước vào vòng Chung kết gồm: Ngô Thái Ngân, Phạm Yến, Trần Thị Xuân Dung, Phan Như Thùy, Lily Chen, Nguyễn Thị Yến Nhi, Đỗ Thị Tường Vi, Lê Tuyết Nhi, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Thu Ngân.

Chung kết Grand Voice Award sẽ diễn ra vào tối nay, ngày 25/8 với sự góp mặt của Hoa hậu Hoàng Phương, Hoa hậu Quế Anh, Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Hellen Hiền Vũ, ca sỹ/ nhạc sỹ Ôn Vĩnh Quang, diễn viên/ ca sỹ Nhật Kim Anh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân./.

Các thí sinh lọt vào chung kết phần thi tài năng.

Miss Grand Vietnam 2025 lần đầu có phần thi giúp thí sinh thể hiện bản sắc riêng The Grand Arrival là cơ hội cho thí sinh thể hiện cá tính, bản sắc bằng những màn hóa trang, tạo hình độc đáo, hay có thể kết hợp quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam thông qua trang phục, đạo cụ...