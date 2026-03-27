Có gì hấp dẫn trong phiên bản 'Táo Quân' kỷ niệm 30 năm thành lập VTV3?

Những ngày gần đây, thông tin chương trình “Gặp nhau cuối năm: Táo Quân” sắp trở lại đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả truyền hình.

Ngày 27/3, Ban Văn hóa-Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức sự kiện giới thiệu những chương trình mới trên VTV3 đánh dấu cột mốc 30 năm đồng hành cùng khán giả Việt.

Theo đó, “Táo Quân” sẽ “tái xuất” với tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ” với sự góp mặt của dàn Táo gạo cội: Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Khánh, Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, Nghệ sỹ Ưu tú Quang Thắng, nghệ sỹ Vân Dung… Các nghệ sỹ cho biết họ luôn mong muốn sáng tạo, cống hiến, lồng ghép những thông điệp mới trên nền những tình huống quen thuộc, điều mà khán giả truyền hình luôn mong đợi.

Một trong những phân đoạn gây tò mò nhất chính là màn thử thách catwalk giữa hai giọng ca nội lực: Tùng Dương và Trọng Tấn. Chia sẻ chuyện hậu trường, Tùng Dương hóm hỉnh nói: "Trọng Tấn không thể yểu điệu bằng Tùng Dương được."

Nghệ sỹ Quang Thắng bật mí về chương trình "Táo Quân."

Tiểu phẩm nói trên nằm trong chương trình “Cuộc hẹn với tháng Ba,” phát sóng 20h00 Chủ nhật 29/3 trên VTV3.

Những món quà âm nhạc cũng được những người làm chương trình đầu tư kỹ lưỡng. Dàn khách mời là nhiều gương mặt để lại dấu ấn trong thời gian gần đây: Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến…

Bước sang tuổi 30, VTV3 triển khai hàng loạt thay đổi mới ngay từ đầu năm và tập trung đẩy mạnh trong tháng Ba. Đó là sự xuất hiện của các dải giờ mới: “Ting ting,” “Gì thế nhỉ?” “Trạm đa sắc,” “Sao 24H,” “Bạn kể tôi nghe,” “Sao Check”...

Khung phim 20h00 trên VTV3 cũng được làm mới với dòng phim chất lượng miniseries, một hướng đi mới trong chiến lược đổi mới tư duy sản xuất, nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc trên sóng truyền hình Việt Nam. Bên cạnh các phim đang thu hút khán giả trên sóng như: “Bước chân vào đời,” “Đồng hồ đếm ngược,” Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã khởi động nhiều dự án phim như “Lời hứa đầu tiên,” “Lửa trắng”…

Điểm nhấn nổi bật mà những người làm truyền hình hướng tới, đó là nhiệm vụ lan tỏa văn hoá Việt cùng thông điệp tích cực, lạc quan. Dải giờ “Việt Nam đa sắc” chuyển tải sức sống của các loại hình văn hoá, nghệ thuật của đất nước.

Bên cạnh đó, VTV3 mở rộng quy mô sản xuất trong những dự án phối hợp với quốc tế. Hiện tại, Đài Truyền hình Việt Nam đang hợp tác với Đài Truyền hình TBS Nhật Bản đem đến cho khán giả một phiên bản “Sasuke - Không giới hạn" mới năng động, hấp dẫn và thu hút đông đảo người yêu thể thao tham gia; Hợp tác với Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm sản xuất chương trình nghệ thuật tổng hợp lớn như “Xuân vãn” (CCTV) và “Hoa xuân ca” (VTV)...

Nhân dịp này, VTV phát động dự án thư viện số “Mặt trời nhỏ” nhằm mở ra cơ hội thụ hưởng các tác phẩm văn học cho trẻ em Việt Nam. Dự án quy tụ các gương mặt nghệ sỹ nổi tiếng trên khắp cả nước tham gia đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc. Tham gia dự án, mỗi nghệ sỹ sẽ là một “người ươm nắng” và mỗi em thiếu nhi thụ hưởng là một “tia nắng nhỏ” – họ sẽ cùng làm nên thư viện số cho trẻ em Việt Nam.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ về hướng đi mới của VTV3.

Chia sẻ tại sự kiện ngày 27/3, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định VTV3 mang theo sứ mệnh không chỉ là kênh giải trí mà còn là không gian hội tụ, chia sẻ cảm xúc và truyền tải những thông điệp ý nghĩa, những giá trị tốt đẹp của Việt Nam.

“Điều quan trọng mà khán giả chờ đợi ở các chương trình của VTV3 chính là những giá trị sâu sắc về nội dung, những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Các chương trình cần lan tỏa những giá trị tích cực về phẩm chất con người Việt Nam, như lòng yêu nước, tình cảm gắn bó với gia đình, quê hương và hơn hết là những xúc cảm chân thành dành cho mọi người. Tôi tin rằng, bước vào hành trình mới ở cột mốc 30 năm này, những đòi hỏi đặt ra cho đội ngũ VTV3 sẽ ngày càng khắt khe và chuyên nghiệp hơn, để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của công chúng và khán giả,” ông Đỗ Thanh Hải nói./.

