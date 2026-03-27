Giỗ tổ Hùng Vương: Mở rộng giao lưu văn hóa, đưa hình ảnh Đất Tổ ra thế giới

Ngày 27/3, tại cuộc họp cung cấp thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô, không gian mở rộng; các hoạt động được điều chỉnh theo hướng phong phú, linh hoạt, phát huy vai trò chủ động của địa phương và thu hút sự tham gia của đông đảo tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân.

Theo ông Dương Hoàng Hương, so với năm 2025, các hoạt động được sắp xếp hợp lý hơn, đồng thời bổ sung một số nội dung mới nhằm tăng sức hấp dẫn và mở rộng không gian giao lưu văn hóa.

Đặc biệt, trong năm nay, tỉnh Phú Thọ khôi phục Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố, kết nối với chương trình “Sắc màu Du lịch” và công diễn các tiết mục xuất sắc tại Liên hoan Văn nghệ quần chúng, tạo chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật liên hoàn phục vụ nhân dân và du khách. Cùng với đó, triển lãm mỹ thuật quốc tế lần đầu tiên được tổ chức, mở rộng giao lưu văn hóa, đưa hình ảnh Đất Tổ ra thế giới.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2026 không chỉ là dịp tri ân công đức các Vua Hùng mà còn là cơ hội “vàng” để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục định hướng thông tin trên các phương tiện truyền thông; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ lễ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân và du khách thập phương, hướng tới một mùa lễ hội an toàn, văn minh, thân thiện với thông điệp “Văn minh-nghĩa tình-tin cậy."

Đối với cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các KOLs, ông Ngọc cũng kêu gọi tích cực phối hợp quảng bá tour, tuyến và sản phẩm đặc sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, năng động và hấp dẫn trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 17-26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh. Lễ hội gồm hai phần chính: phần lễ với các nghi thức truyền thống và phần hội với hơn 25 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mở rộng cả về nội dung và không gian.

Dịp này, tỉnh Phú Thọ cũng triển khai chương trình du lịch tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” tại Khu Di tích Đền Hùng từ ngày 7-21/4. Cạnh đó, du khách có cơ hội đón xem chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì vào 21 giờ 30 phút, ngày 25/4./.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026: Nhiều hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa vùng đất Tổ Với chuỗi hoạt động phong phú, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 hứa hẹn là không gian hội tụ tinh hoa văn hóa, nơi mỗi người con của đất nước Việt Nam có hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.