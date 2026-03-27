Mô hình thu giữ và lưu trữ carbon xuyên Bỉ-Na Uy

Ngày 26/3, Na Uy và Bỉ đã ký thỏa thuận nhằm thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc vận chuyển khí CO2 bằng đường ống từ Bỉ tới khu vực thềm lục địa của Na Uy. Đây là một phần nỗ lực của các nước châu Âu trong hoạt động thu giữ và lưu trữ carbon, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc ngăn chặn khí CO2 phát thải từ các nguồn công nghiệp quy mô lớn (nhà máy điện, nhà máy xi măng, luyện thép...) thoát vào khí quyển.



Theo thông cáo báo chí của Chính phủ Na Uy, thỏa thuận được ký tại Bảo tàng Dầu khí Na Uy ở thành phố Stavanger. Theo kế hoạch, tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor có trụ sở tại Na Uy và công ty chuyên về hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.

Dự án bao gồm tuyến đường ống vận chuyển CO2 xuyên biên giới và một cơ sở đặt trên đất liền ở Bỉ để tiếp nhận CO2 từ nhiều nguồn công nghiệp ở châu Âu.



Theo Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland, thỏa thuận trên không chỉ đánh dấu bước tiến trong hợp tác năng lượng giữa hai nước mà còn góp phần củng cố nền tảng cho chuỗi giá trị sử dụng và thu giữ carbon tại châu Âu.



Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Các vấn đề châu Âu và Hợp tác phát triển của Vương quốc Bỉ, ông Maxime Prevot cho rằng thỏa thuận sẽ góp phần thúc đẩy quá trình giảm phát thải trong công nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết chung của hai nước đối với mục tiêu khí hậu và phát triển bền vững./.

Nồng độ CO2 toàn cầu tăng cao kỷ lục, WMO cảnh báo vòng xoáy khí hậu nguy hiểm Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết nồng độ CO2 trong khí quyển năm 2024 tăng mạnh nhất từ trước tới nay, đẩy Trái Đất vào vòng xoáy khí hậu nguy hiểm và đe dọa mục tiêu của Thỏa thuận Paris.