Ngoại trưởng Marco Rubio: Ukraine không phải cuộc chiến của Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/3 đã đưa ra phát biểu thẳng thắn về vấn đề Ukraine, nhấn mạnh rằng đây không phải là cuộc chiến của Mỹ, mà là một cuộc xung đột xảy ra ngay tại châu Âu và cần được các quốc gia trong khu vực gánh vác trách nhiệm chính.

Ông Rubio khẳng định rằng dù Ukraine không phải là cuộc chiến của Mỹ, Washington vẫn đã đóng góp nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, cả về tài chính, quân sự và hỗ trợ chiến lược.

Thực tế này cho thấy một sự mất cân bằng rõ rệt trong hệ thống liên minh, khi Mỹ liên tục được yêu cầu hỗ trợ các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ, nhưng khi chính Mỹ cần sự hỗ trợ, phản ứng từ các đồng minh lại không tương xứng.

Ngoại trưởng Rubio dẫn lại quan điểm từ một số lãnh đạo châu Âu, khi họ cho rằng Ukraine không phải là “cuộc chiến của châu Âu.” Ông nhấn mạnh rằng nếu lập luận đó đúng, thì càng rõ ràng hơn rằng Ukraine cũng không phải là “cuộc chiến của Mỹ.”

Phát biểu này củng cố lập trường của Tổng thống Trump, người đã nhiều lần kêu gọi tái định nghĩa vai trò của NATO và yêu cầu các đồng minh chia sẻ trách nhiệm một cách công bằng hơn.

Ông Rubio cho rằng những gì Tổng thống Trump nêu ra không phải là chỉ trích cảm tính, mà là một nhận định thực tế cần được xem xét nghiêm túc trong hoạch định chính sách đối ngoại trong tương lai.

Trong bối cảnh Mỹ vừa phải duy trì hỗ trợ Ukraine vừa đối diện với các thách thức an ninh tại Trung Đông, áp lực đối với nguồn lực quốc gia ngày càng gia tăng, buộc Washington phải đặt lại câu hỏi về ưu tiên chiến lược.

Diễn biến này cho thấy cuộc chiến Ukraine không chỉ là một vấn đề khu vực, mà còn là phép thử lớn đối với cấu trúc liên minh NATO và mức độ cam kết thực sự của các quốc gia thành viên./.

