Hai tàu chở hàng viện trợ cập cảng Cuba sau một thời gian mất liên lạc

Sau thời gian bị mất liên lạc, kéo theo chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, ngày 28/3, hai tàu chở hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba, khởi hành từ Mexico đã cập cảng La Habana.



Hai tàu Friend Ship và Tiger Moth, chở 9 người, khởi hành từ bán đảo Yucatan (Đông Nam Mexico) từ ngày 20/3 và dự kiến đến Cuba vào giữa tuần, song đã mất liên lạc từ ngày 27/3, khiến lực lượng Hải quân Mexico phải triển khai tìm kiếm.

Sau thời gian chờ đợi căng thẳng, ban tổ chức chiến dịch viện trợ quốc tế “Our America Convoy” sáng 28/3 cho biết Hải quân Mexico đã xác định được vị trí các tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Hải quân Mexico cho biết 1 máy bay đã phát hiện 2 thuyền cách La Habana khoảng 80 hải lý (148 km) về phía Tây Bắc, sau đó đã điều tàu hỗ trợ.



Danh tính và quốc tịch các thành viên trên tàu chưa được công bố, song Mexico cho biết đã phối hợp với các cơ quan cứu nạn của Ba Lan, Pháp, Cuba và Mỹ trong quá trình tìm kiếm. Trước đó, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng bày tỏ lo ngại và khẳng định nước này đang nỗ lực hỗ trợ.



Hai tàu trên là những chuyến hàng cuối cùng của chiến dịch “Our America Convoy” nhằm hỗ trợ Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng và kinh tế ngày càng nghiêm trọng. Trước đó, một số lô hàng đã được vận chuyển bằng đường hàng không, trong khi 1 tàu cá cải hoán chở viện trợ đã cập cảng Cuba hồi đầu tuần.



Tổng cộng, chiến dịch đã chuyển hơn 50 tấn vật tư, gồm thiết bị y tế, thực phẩm, nước và các tấm pin năng lượng Mặt Trời tới Cuba.



Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp đối với Cuba, bao gồm hạn chế nguồn cung dầu mỏ, khiến quốc đảo này thường xuyên rơi vào tình trạng mất điện diện rộng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tiếp tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn đối với Cuba./.

