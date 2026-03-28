Mùi lạ buộc hàng loạt sân bay tại Mỹ phải dừng chuyến

Các sân bay phục vụ khu vực thủ đô Washington, cùng một số địa phương lân cận tại Mỹ đã phải tạm thời dừng toàn bộ hoạt động bay trong tối 27/3 (giờ địa phương) sau khi xuất hiện mùi hóa chất nồng nặc tại một cơ sở kiểm soát không lưu.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh dừng bay tạm thời đối với các chuyến đến và đi từ sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, sân bay quốc tế Washington Dulles, sân bay quốc tế Baltimore-Washington, sân bay Charlottesville-Albemarle và sân bay quốc tế Richmond.

Nguyên nhân được xác định là do xuất hiện mùi hóa chất tại cơ sở Potomac Tracon-trung tâm kiểm soát tiếp cận radar, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động không lưu, điều hướng máy bay ra vào các sân bay nói trên.

Hiện nguyên nhân cụ thể của sự cố đang được điều tra làm rõ, trong khi các cơ quan chức năng tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống điều hành bay.

Người phát ngôn Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ Kristen Alsop cho biết hoạt động bay sẽ sớm khôi phục bình thường, song vẫn khuyến cáo hành khách chủ động ứng phó trước khả năng chậm hoặc hoãn chuyến./.

Thời tiết cực đoan tại Mỹ khiến hơn 2.000 chuyến bay bị hủy Bão tuyết, dông mạnh và nguy cơ lốc xoáy đang ảnh hưởng diện rộng tại Mỹ, gây gián đoạn giao thông, làm hàng nghìn chuyến bay bị hủy, nhiều trường học đóng cửa và hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện.