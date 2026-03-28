Tổng thống Trump tuyên bố mở cửa cho đầu tư, khẳng định kỷ nguyên hoàng kim mới

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong bài diễn văn bế mạc hội nghị đầu tư quốc tế FII Priority Summit tổ chức tại Miami Beach, bang Florida, từ ngày 25 -27/3, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra thông điệp rõ ràng rằng Mỹ đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ và là điểm đến hàng đầu cho dòng vốn toàn cầu.

Phát biểu trước giới đầu tư quốc tế, các lãnh đạo quỹ tài sản quốc gia và các doanh nhân hàng đầu thế giới, Tổng thống Trump mở đầu bằng việc ghi nhận tầm vóc của hội nghị, đồng thời nhấn mạnh nước Mỹ đang “mở cửa cho kinh doanh” và sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư lớn vào các lĩnh vực chiến lược.

Theo ông, nền kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng vững chắc, lạm phát được kiểm soát và thị trường tài chính đạt nhiều mức cao mới. Hàng chục nghìn tỷ USD vốn đầu tư đã và đang đổ vào Mỹ, phản ánh niềm tin của giới đầu tư đối với chính sách kinh tế hiện hành.

Một trong những trọng tâm của bài diễn văn là chính sách năng lượng, trong đó Tổng thống Trump nhấn mạnh đến việc gia tăng sản lượng dầu khí nội địa và thúc đẩy xuất khẩu năng lượng, coi đây là nền tảng cho an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế. Ông cho rằng năng lượng Mỹ không chỉ phục vụ trong nước mà còn đóng vai trò ổn định thị trường toàn cầu.

Tổng thống Trump cũng đề cập đến các cải cách hành chính, bao gồm việc cắt giảm quy định và thuế khóa, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh các chính sách như khấu hao nhanh 100%, giảm thuế doanh nghiệp và các ưu đãi cho sản xuất nội địa đã góp phần thúc đẩy đầu tư và mở rộng sản xuất.

Về phương diện đầu tư, Tổng thống Trump kêu gọi các nhà đầu tư toàn cầu lựa chọn Mỹ là nơi xây dựng tương lai, phát triển công nghệ và tạo dựng tài sản. Theo ông, việc đầu tư vào Mỹ không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư mà còn góp phần củng cố nền kinh tế toàn cầu.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Tổng thống Trump tái khẳng định đường lối “hòa bình thông qua sức mạnh,” đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc ổn định các khu vực xung đột và duy trì trật tự quốc tế. Ông cũng cho biết các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm giảm căng thẳng tại nhiều điểm nóng.

Bài diễn văn phản ánh mối quan hệ kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ và các đối tác quốc tế, đặc biệt là các quỹ đầu tư lớn, với mục tiêu thúc đẩy các dự án quy mô trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, năng lượng và hạ tầng.

Tổng thống Trump kết thúc bằng việc khẳng định Mỹ đang bước vào “kỷ nguyên hoàng kim” với triển vọng tăng trưởng, đổi mới và thịnh vượng chưa từng có, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư trên toàn thế giới tham gia vào giai đoạn phát triển này./.

