World Cup 2026: Mỹ gấp rút đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ drone

Các quan chức liên bang và địa phương của nước này vẫn đang gấp rút chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ thiết bị bay không người lái (drone) tại các địa điểm tổ chức World Cup 2026 trên khắp nước Mỹ, chỉ vài tuần trước khi các trận đấu bắt đầu.

Có nhiều nguyên nhân khiến việc chuẩn bị trở nên gấp gáp hơn, như tình trạng thiếu thiết bị để theo dõi và triển khai các biện pháp đối phó với drone, việc Bộ An ninh Nội địa (DHS) phải đóng cửa trong 2 tháng khiến công tác chuẩn bị bị ảnh hưởng, cùng với các quy định mới về quản lý drone mà nhiều quan chức vẫn đang cố gắng tìm hiểu.

Theo tờ Politico, những khoảng trống này đang làm gia tăng lo ngại an ninh đối với giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra 4 năm một lần - sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu người hâm mộ tới Mỹ, Mexico và Canada.

Một số người, đặc biệt là các quan chức địa phương ở những bang như California, lo ngại không chỉ về mối đe dọa mà còn về việc ai sẽ bị quy trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.

Các quan chức an ninh lo ngại về nhiều nguy cơ từ drone, từ các chuyến bay gây phiền nhiễu làm gián đoạn trận đấu bóng đá cho tới những cuộc tấn công nghiêm trọng hơn có thể gây thương tích cho đám đông, chẳng hạn như “bom bẩn."

Tháng 4 vừa qua, Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Sean Curran cho biết cơ quan của ông đang gặp khó khăn trong việc mua sắm công nghệ chống drone. Dù không nêu chi tiết về tình trạng thiếu hụt, các biện pháp đối phó thông thường bao gồm thiết bị phát hiện hoặc gây nhiễu dạng cầm tay hoặc đeo người, cùng các cảm biến tần số vô tuyến hoặc camera.

Ông cho rằng nguyên nhân là do “các vấn đề chuỗi cung ứng," đồng thời cho biết cơ quan này đã chi hơn 100 triệu USD trong vòng một năm rưỡi qua để tăng tốc năng lực. Ông cũng cho biết Mật vụ Mỹ sẽ dựa vào sự hỗ trợ của Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đầu tháng này khi đề cập đến môi trường an ninh tổng thể cũng cho biết “mức độ đe dọa là cực kỳ cao," đặc biệt tại các khu vực bên ngoài sân vận động.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn DHS cho biết cơ quan này đang làm việc “suốt ngày đêm” cùng các đối tác liên bang, bang, địa phương và quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ, người hâm mộ và cộng đồng liên quan tới các sự kiện - đồng thời sẽ phản ứng với bất kỳ mối đe dọa nào “theo thời gian thực."

Các nỗ lực chuẩn bị của liên bang có sự tham gia của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, Cơ quan Bảo vệ Liên bang, Cục An ninh Giao thông, Lực lượng Tuần duyên và Mật vụ Mỹ.

Trong nhiều năm, Mỹ dựa trên hệ thống các biện pháp phân tán ở các bộ ngành để phát hiện, nhận diện và theo dõi drone, trong khi chính quyền bang và địa phương cũng triển khai các cách tiếp cận riêng. Điều đó phần nào thay đổi vào tháng 12 năm ngoái, khi các quyền hạn chống drone được mở rộng trong dự luật chính sách quốc phòng mới nhất.

Luật mới, mang tên Đạo luật Bầu trời An toàn hơn, yêu cầu DHS và Bộ Tư pháp - phối hợp với Lầu Năm Góc và Bộ Giao thông, xây dựng và công bố các quy định mới cho lực lượng thực thi pháp luật bang và địa phương.

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) cuối năm ngoái thông báo sẽ phân bổ 250 triệu USD cho 11 bang đăng cai World Cup 2026 và khu vực Washington để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

DHS cho biết cơ quan này có kế hoạch sử dụng toàn bộ quyền hạn, công nghệ và quan hệ đối tác sẵn có trong nỗ lực bảo vệ đang diễn ra. Các công nghệ chống drone thường bao gồm các hệ thống tần số vô tuyến cắt kết nối giữa drone và người điều khiển, cho tới những công cụ tiên tiến hơn được thiết kế để theo dõi, gây nhiễu hoặc đánh chặn thiết bị bay. Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng có thể xung đột với nhau.

Theo chuyên gia Alice Hong, Giám đốc Phòng thí nghiệm Công nghệ An ninh Đô thị Quốc gia thuộc DHS, các cơ quan liên bang, tiểu bang, địa phương và các đơn vị vận hành sân vận động tư nhân sẽ mang “bộ công cụ chống drone” tới các sân vận động phục vụ World Cup, nhưng tất cả các bên này phải “phối hợp chặt chẽ” trong kế hoạch giám sát bầu trời. Nếu không, “các hệ thống này thực sự có thể gây nhiễu lẫn nhau và tạo ra khoảng trống trong phạm vi bao phủ."

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ từ ngày 11/6 đến ngày 19/7. Đây là kỳ World Cup lịch sử với 48 đội tham dự và Mỹ là quốc gia đóng vai trò trung tâm tổ chức chính. Có 11 thành phố trải dài trên khắp các bang của Mỹ được chọn để tổ chức các trận đấu.

Trận đấu đầu tiên tại Mỹ sẽ diễn ra ngày 12/6 tại Inglewood, California, giữa đội chủ nhà và Paraguay./.

