Cuba cắt giảm dịch vụ vận tải quốc gia do thiếu nhiên liệu

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cuba cho biết do tình trạng khủng hoảng nhiên liệu, cơ quan chức năng sẽ giảm mạnh tần suất các chuyến tàu, xe buýt và phà trên khắp cả nước.

Việt Hùng
Một trạm nhiên liệu ở La Habana (Cuba). (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cuba Eduardo Rodríguez Dávila mới đây thông báo từ giữa tháng 6/2026 sẽ triển khai kế hoạch điều chỉnh nghiêm ngặt đối với dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách trên toàn quốc, nhằm ứng phó với tình trạng thiếu trầm trọng nhiên liệu và chất bôi trơn.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Eduardo Rodríguez Dávila cho biết do tình trạng khủng hoảng nhiên liệu, cơ quan chức năng sẽ giảm mạnh tần suất các chuyến tàu, xe buýt và phà trên khắp cả nước.

Theo quan chức này, một trong những thay đổi quan trọng nhất là hệ thống bán vé trực tuyến sẽ tạm thời ngừng hoạt động từ ngày 18/6 tới. Bên cạnh đó, năng lực vận chuyển của nhà nước sẽ được phân bổ trực tiếp thông qua phối hợp với chính quyền địa phương, ưu tiên những chuyến đi phục vụ nhu cầu cấp thiết hoặc xã hội.

Liên quan tới giao thông liên tỉnh, ông Eduardo Rodríguez Dávila cho biết dịch vụ xe buýt từ thủ đô La Habana đi các tỉnh chỉ từ 1-3 chuyến mỗi tuần; các chuyến tàu đến Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín và Bayamo-Manzanillo giảm còn 1 chuyến khứ hồi mỗi 2 tuần.

Trong khi đó, dịch vụ hàng không nội địa đến Santiago de Cuba, Holguín và Nueva Gerona sẽ chỉ hoạt động chừng nào điều kiện vận hành cho phép.

Ông Rodríguez Dávila nhấn mạnh rằng, do tình trạng khan hiếm, nguồn lực hạn chế sẽ được tập trung vào các hoạt động kinh tế chiến lược và các dịch vụ cơ bản.

Do đó, ưu tiên sẽ được dành cho việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và hàng xuất khẩu, cũng như việc dỡ hàng nhanh chóng từ tàu tại các cảng.

Ngoài ra, dịch vụ xe buýt y tế liên tỉnh (MEDIBUS), vận chuyển bệnh nhân chạy thận nhân tạo và vận chuyển giảng viên và sinh viên sẽ được đảm bảo cho đến hết năm học.

Bộ Giao thông Vận tải cũng tạm thời đẩy nhanh việc triển khai 200 xe ôtô điện phục vụ dịch vụ y tế và bổ sung đội xe gồm 150 xe 3 bánh điện (xe lam) cho giao thông địa phương. Những chiếc xe ba bánh này sẽ sử dụng năng lượng từ các trạm sạc năng lượng mặt trời, độc lập với hệ thống điện quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
