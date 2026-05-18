“Vua nhạc Pop” Michael Jackson trở lại vị trí dẫn đầu tại phòng vé Bắc Mỹ

Sau 2 tuần đứng sau bộ phim “The Devil Wears Prada 2”, phim tiểu sử âm nhạc “Michael” về “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson đã trở lại vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua với doanh thu 26,1 triệu USD.

Theo số liệu từ hãng theo dõi phòng vé Comscore, bộ phim do hãng Lionsgate phát hành hiện đã thu về tổng cộng 703,9 triệu USD trên toàn cầu và tiếp tục nằm trong nhóm các phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, “Michael” vẫn còn khoảng cách đáng kể để vượt qua “Bohemian Rhapsody” - bộ phim nổi tiếng về ban nhạc Queen hiện giữ kỷ lục thể loại này với doanh thu toàn cầu hơn 910 triệu USD.

Bộ phim do đạo diễn Antoine Fuqua thực hiện, tái hiện cuộc đời của “Vua nhạc Pop” Michael Jackson không chỉ trên sân khấu mà cả trong đời sống riêng, đồng thời khắc họa nhiều màn trình diễn nổi bật trong giai đoạn đầu sự nghiệp solo của huyền thoại này.

Xếp thứ hai về doanh thu phòng vé Bắc Mỹ tuần qua là “The Devil Wears Prada 2” do 20th Century Studios (của Disney) thực hiện, với doanh thu 18 triệu USD trong tuần công chiếu thứ ba, nâng tổng doanh thu tại thị trường nội địa lên 175,9 triệu USD và toàn cầu lên 546,2 triệu USD.

Bộ phim kinh dị “Obsession” của hãng Focus Features đứng thứ ba với doanh thu mở màn 16,1 triệu USD.

Trong khi đó, “Mortal Kombat II” đứng thứ tư phòng vé với doanh thu 13,4 triệu USD trong tuần công chiếu thứ hai, giảm 65% so với tuần trước. Tính trên toàn cầu, bộ phim đã đạt doanh thu hơn 101 triệu USD tại 80 thị trường.

Hãng Amazon MGM Studios có 3 tác phẩm góp mặt trong top 10 doanh thu cuối tuần, gồm “The Sheep Detectives”, “Project Hail Mary” và “Is God Is”. Trong số đó, “The Sheep Detectives” thu thêm 10,2 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên 30,5 triệu USD.

Một số bộ phim phát hành lại cũng thu hút khán giả, trong đó “Top Gun” đạt doanh thu 3,1 triệu USD, còn “Shrek” thu về 1,3 triệu USD.

Theo ông Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích của hãng Comscore, việc các bộ phim như “Michael,” “The Devil Wears Prada 2” và “Top Gun” cùng nằm trong tốp đầu phòng vé cho thấy xu hướng hoài niệm đang tiếp tục thu hút khán giả tới rạp chiếu phim.

Những cái tên còn lại trong Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua gồm:

5. The Sheep Detectives - 9,3 triệu USD

6. The Super Mario Galaxy Movie - 4,5 triệu USD

7. Project Hail Mary - 3,9 triệu USD

8. Top Gun - 3,1 triệu USD

9. In the Grey - 3 triệu USD

10. Is God Is - 2,2 triệu USD./.

