Cuộc chiến phim Hè nóng rực trên các phòng vé Bắc Mỹ

Cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua chứng kiến màn “so găng” đáng chú ý giữa hai phần tiếp theo thuộc hai thế giới hoàn toàn đối lập: thời trang hào nhoáng và võ thuật đẫm máu.

Kết quả, “The Devil Wears Prada 2” đã giành chiến thắng sít sao trước “Mortal Kombat II.”

Theo số liệu từ hãng theo dõi phòng vé Comscore, bộ phim do Disney/20th Century Studios thực hiện đã thu về thêm 43 triệu USD trong cuối tuần qua tại Mỹ và Canada, nâng doanh thu toàn cầu lên hơn 433 triệu USD chỉ sau chưa đầy hai tuần công chiếu, vượt tổng doanh thu 327 triệu USD của phần phim gốc ra mắt năm 2006.

Thành tích này cũng giúp Disney trở thành hãng phim đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu trong năm 2026.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của bộ phim là màn tái xuất của bộ tứ đình đám từng làm nên thương hiệu toàn cầu gồm Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci.

Trong phần mới, khán giả một lần nữa trở lại thế giới thời trang xa hoa nhưng đầy khắc nghiệt của tạp chí Runway tại New York.

Miranda Priestly (Meryl Streep đóng), nữ tổng biên tập quyền lực, lạnh lùng và nổi tiếng khó tính tiếp tục đối mặt với cuộc chiến sinh tồn của ngành xuất bản thời đại số, khi mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp thời trang truyền thống.

Nhân vật Andy Sachs (Anne Hathaway đóng), từng là cô trợ lý “quê mùa” năm nào, nay đã trở thành một nhân vật có vị thế riêng trong giới truyền thông, nhưng bất ngờ bị kéo trở lại quỹ đạo của Miranda Priestly trong một cuộc khủng hoảng quyền lực mới tại Runway.

Trong khi đó, Emily Charlton (Emily Blunt thủ vai) từ trợ lý cay nghiệt ngày trước nay đã trở thành một “quyền lực hậu trường” của làng thời trang quốc tế, tạo nên những màn đấu trí đầy châm biếm và kịch tính với Miranda.

Giới phê bình đánh giá “The Devil Wears Prada 2” không chỉ khai thác sự hào nhoáng của thời trang cao cấp mà còn phản ánh áp lực danh vọng, tuổi tác, quyền lực và sự thay đổi chóng mặt của truyền thông hiện đại.

Trong khi đó, “Mortal Kombat II” - bom tấn võ thuật giả tưởng chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng - mở màn khá ấn tượng với 40 triệu USD doanh thu Bắc Mỹ và 63 triệu USD toàn cầu.

“Mortal Kombat II” tiếp tục khai thác những trận chiến đẫm máu giữa các chiến binh sở hữu sức mạnh siêu nhiên trong giải đấu sinh tử Mortal Kombat nhằm bảo vệ Trái Đất.

Nếu như “The Devil Wears Prada 2” thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nữ thì “Mortal Kombat II” của Warner Bros. hướng tới nhóm khán giả nam nhiều hơn.

Theo khảo sát của PostTrak, khoảng 75% người mua vé xem phim này là nam giới. Bộ phim hiện đạt tổng doanh thu mở màn toàn cầu khoảng 63 triệu USD, bao gồm 23 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Đứng thứ 3 về doanh thu phòng vé Bắc Mỹ tuần qua là “Michael” - bộ phim tiểu sử về “Vua nhạc Pop” Michael Jackson, tái hiện cuộc đời của huyền thoại này từ khi là thần đồng âm nhạc trong nhóm Jackson 5 tới lúc trở thành biểu tượng Pop toàn cầu, với vai chính do cháu trai của M. Jackson là Jaafar Jackson đảm nhiệm.

Trong tuần thứ 3 công chiếu, phim thu thêm 36,5 triệu USD tại thị trường khu vực, qua đó nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 577,4 triệu USD. Xét riêng tại thị trường Mỹ, “Michael” hiện đã vượt doanh thu của “Bohemian Rhapsody” - bộ phim nổi tiếng về ban nhạc Queen.

Giới quan sát nhận định mùa phim Hè 2026 sẽ là một trong những mùa điện ảnh hấp dẫn nhất Hollywood trong nhiều năm trở lại đây, với cuộc cạnh tranh trải rộng từ bom tấn hành động, phim thời trang, cho tới phim tiểu sử âm nhạc, phim gia đình và hoạt hình.

Những cái tên còn lại trong Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là một minh chứng sống động cho thấy sự đa dạng này:

4. The Sheep Detectives - 15,9 triệu USD

5. Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour - 7,5 triệu USD

6. The Super Mario Galaxy Movie - 6,6 triệu USD

7. Project Hail Mary - 6,1 triệu USD

8. Hokum - 3,3 triệu USD

9. Deep Water - 780.274 USD.

10. Animal Farm - 663.624 USD./.

