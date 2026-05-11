Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án lớn, quan trọng

Sáu dự án lớn, quan trọng vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Kỳ họp chuyên đề.

Tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua, điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án lớn, quan trọng: Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng; Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A (đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ); Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La-Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã: Đông Anh, Thư Lâm, Quang Minh, Phúc Thịnh; Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 và Dự án Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3 tại các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô./.

(TTXVN/Vietnam+)
