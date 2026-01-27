Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng

Ngày 27/1, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 31 nhằm thực hiện những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và là kỳ họp chuyên đề thứ 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 1/2026.

Tham dự có: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Khu đô thị Tây Hồ Tây nhìn từ hướng khu vực đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Kỳ họp sẽ xem xét các nhóm vấn đề do Ủy ban Nhân dân thành phố trình, gồm: Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và cụ thể hóa các tiêu chí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Nghị quyết số 258/2025/QH15, ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Đây là những công cụ pháp lý quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét các đề án lớn về đô thị như: Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; Đề án khu đô thị đa mục tiêu và đặc biệt là chủ trương về Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; cho ý kiến về quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và các dự án PPP theo hình thức BT như: Dự án cải tạo khu vực Hồ Tây, Dự án trục Quốc lộ 1A, đồng thời đóng góp ý kiến vào sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét quyết định một số cơ chế, chính sách về an sinh xã hội và nguồn nhân lực, bao gồm: giá dịch vụ khám, chữa bệnh và quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng trên địa bàn; xem xét các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và hiệu quả của bộ máy chính quyền thành phố.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho rằng, khối lượng công việc của kỳ họp thứ 31 là rất lớn, với nhiều nội dung khó, phức tạp và có tính chất lâu dài.

Việc nhanh chóng xem xét, thông qua những cơ chế, chính sách quan trọng, cấp thiết tại kỳ họp này là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và triển khai ngay tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; qua đó đóng góp vào quá trình xây dựng bộ ba trụ cột phát triển Thủ đô là thể chế, quy hoạch, mô hình phát triển mới gắn với xác lập mô hình tăng trưởng hai con số của Thủ đô trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn 100 năm và xa hơn.

Để kỳ họp đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung nghiên cứu kỹ các tờ trình, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Song song với đó, các đại biểu thảo luận dân chủ, khách quan, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để các Nghị quyết được thông qua đảm bảo tính khoa học, đúng quy định pháp luật và sát với thực tiễn đời sống nhân dân.

Sáng cùng ngày (27/1), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Đối tượng áp dụng là Ủy ban Nhân dân cấp xã; đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi; các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội (được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố).

Tiêu chí để thực hiện nghị quyết là phải thuộc các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội; thuộc phạm vi ranh giới thu hồi đất để thực hiện các dự án quy định tại khoản 1 Điều này; chỉ áp dụng đối với các dự án mới bắt đầu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sau ngày Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, đối với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15, mức bồi thường về đất bằng 2 lần so với mức quy định. Đối với dự án quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15, mức bồi thường về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định.

Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố.

Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố nhất trí điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố là 30.000 tỷ đồng, gồm: Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố năm 2024 tại Quyết định số 1568/QĐTTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ còn lại là 6.859,776 tỷ đồng; nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025 là 23.140,224 tỷ đồng./.

