Tín hiệu hồi phục bất động sản phía Nam từ dự án phát triển dự án ven sông Sài Gòn

Ngày 11/5, Tập đoàn Lê Phong ký kết hợp tác chiến lược với loạt đối tác uy tín trong và ngoài nước để phát triển dự án căn hộ cao cấp The Emerald River Park tại phường Lái Thiêu. Các đơn vị tham gia gồm CBRE, Samsung Electronics, Lixil, MB Bank, cùng nhiều nhà thầu thiết kế và thi công hàng đầu.

Điểm nhấn của dự án là bến du thuyền 5 sao mở ra giải pháp giao thông đường thủy hiện đại. Dự án sở hữu hệ tiện ích đa dạng như hồ bơi vô cực, công viên ven sông, sân Pickleball, gym, sauna và thư viện trên cao.

Theo chuyên gia bất động sản, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị ven sông khu Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng, mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn. Với bề dày hơn một thập kỷ và 36 dự án trên cả nước, Tập đoàn Lê Phong kỳ vọng The Emerald River Park sẽ trở thành điểm sáng mới cho thị trường bất động sản khu vực./.