Cổ phiếu bất động sản và tài chính dẫn dắt VN-Index lập đỉnh

Thị trường chứng khoán ngày 8/5 diễn biến phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng, song nhóm cổ phiếu bất động sản và tài chính tăng tích cực đã giúp VN-Index duy trì đà đi lên.

Kết thúc phiên giao dịch 8/5, VN-Index tăng 6,36 điểm, tương ứng 0,33%, lên 1.915,37 điểm (mức chốt phiên cao nhất kể từ khi thành lập thị trường chứng khoán).

Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,27 điểm, tương ứng 0,51%, xuống 246,49 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 480 mã giảm so với 288 mã tăng. Rổ VN30 cũng ghi nhận trạng thái kém tích cực khi có 18 mã giảm, 10 mã tăng và 2 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 840 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 24.000 tỷ đồng. Sàn HNX ghi nhận hơn 47 triệu cổ phiếu được sang tay, giá trị đạt hơn 792 tỷ đồng.

Bước sang phiên chiều, lực cầu quay trở lại giúp VN-Index phục hồi sau nhịp rung lắc đầu phiên. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn hiện hữu khiến chỉ số chủ yếu giằng co quanh mốc tham chiếu trước khi đóng cửa trong sắc xanh.

Đóng góp lớn nhất cho đà tăng của thị trường là các mã VIC, BID, VHM và VCB khi nhóm này giúp VN-Index tăng tổng cộng 8,73 điểm. Ở chiều ngược lại, VJC, GAS, MWG và FPT tạo áp lực đáng kể, lấy đi hơn 2,19 điểm của chỉ số.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index diễn biến kém tích cực hơn khi chịu tác động từ các cổ phiếu như KSF giảm 3,5%, NTP giảm 1,45%, CEO giảm 1,16% và HUT giảm 0,63%.

Xét theo nhóm ngành, dịch vụ truyền thông là lĩnh vực tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 1,18%, nhờ lực kéo từ các mã FOX, VNZ, FOC, VNB và ABR. Theo sau là nhóm bất động sản tăng 0,71% và nhóm tài chính tăng 0,63%.

Trong nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu ghi nhận diễn biến tích cực như VIC tăng 0,89%, VHM tăng 1,55%, NVL tăng 3,93%, KDH tăng 0,21% và VPI tăng 0,82%. Ở nhóm tài chính, BID nổi bật với mức tăng 3,79%, bên cạnh VCB tăng 0,66%, CTG tăng 1,12% và TCB tăng 0,45%.

Ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất thị trường khi mất 1,43%. Áp lực điều chỉnh tập trung ở các mã vốn hóa lớn như FPT giảm 1,51%, CMG giảm 0,54% và ELC giảm 0,87%.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh hơn 888 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã FPT, VHM, ACB và MSB. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 1,57 tỷ đồng trên HNX, chủ yếu ở các cổ phiếu PVI, IDC, TNG và SHS./.

