Phố Wall đi lên, S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục trong phiên giao dịch 5/5, nhờ lực đẩy từ cổ phiếu Intel và nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì và mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý I/2026 cho kết quả tích cực cũng góp phần nâng đỡ đà tăng của Phố Wall.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 0,81% lên 7.259,22 điểm; Nasdaq tăng 1,03% lên 25.326,13 điểm; còn Dow Jones tăng 0,73% lên 49.298,25 điểm.

Cả 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu là nhóm nguyên vật liệu với mức tăng 1,67%, tiếp theo là công nghệ thông tin tăng 1,63%.

Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn có hiệu lực, giúp xoa dịu lo ngại rằng các nỗ lực kiểm soát eo biển Hormuz của hai bên có thể làm leo thang căng thẳng.

Tâm điểm thị trường hướng đến các doanh nghiệp AI. Cổ phiếu hãng thiết kế chip AMD tăng 4% trước khi công bố kết quả kinh doanh quý I, với các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 33%.

Trong khi đó, cổ phiếu của Intel tăng vọt 13% sau khi Bloomberg đưa tin Apple đang cân nhắc sử dụng dịch vụ sản xuất chip của hãng này để chế tạo bộ xử lý chính cho các thiết bị của mình.

Chỉ số PHLX- chuyên theo dõi diễn biến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành bán dẫn- tăng 4,2% trong phiên này, lên mức cao kỷ lục và đã tăng tổng cộng 55% kể từ đầu năm 2026.

Theo ông Tajinder Dhillon, Giám đốc nghiên cứu lợi nhuận tại Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), các doanh nghiệp thuộc S&P 500 đang trên đà ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tổng hợp 28% so với cùng kỳ trong quý I/2026, đánh dấu tốc độ tăng mạnh nhất kể từ năm 2021. Động lực chính đến từ các “ông lớn” trong lĩnh vực AI.

Ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management, nhận định thị trường đang phản ánh các yếu tố cơ bản tích cực khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh và kỳ vọng xu hướng này sẽ kéo dài trong phần còn lại của năm.

Ông cũng cho rằng chi tiêu của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực AI và các công cụ nâng cao năng suất, vẫn duy trì ở mức cao, trong khi chi tiêu tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng tốt.

Các số liệu công bố cùng ngày của ADP cho thấy số lượng việc làm đang tuyển dụng tại Mỹ giảm xuống còn 6,866 triệu vị trí trong tháng 3/2026, cao hơn nhẹ so với dự báo 6,835 triệu. Diễn biến này củng cố quan điểm rằng thị trường lao động Mỹ vẫn đủ vững để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Báo cáo việc làm tháng 4/2026 dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố chính thức vào ngày 8/5 tới.

Trong khi đó, chỉ số quản lý nhà mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ của Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) đạt 53,6 điểm trong tháng 4/2026, thấp hơn nhẹ so với dự báo 53,7 điểm.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/5, chỉ số VN-Index tăng 20,79 điểm (1,12%) lên 1.874,85 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 20,62 điểm (1,05%) xuống 247,42 điểm./.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục nhờ nhóm công nghệ Tính chung trong cả tháng 4/2026, chỉ số S&P 500 đạt mức tăng trưởng 10%, còn Nasdaq tăng 15%, đánh dấu tháng tăng trưởng mạnh nhất của cả hai chỉ số này kể từ năm 2020.

​