Lộ diện dàn diễn viên phim truyền hình phản gián “Kế hoạch CM12”

Ngày 11/5, Điện ảnh Công an Nhân dân vừa công bố dàn diễn viên chính và chính thức khởi quay phim truyền hình dài tập “Kế hoạch CM12” - tác phẩm tái hiện chuyên án phản gián nổi tiếng của lực lượng công an Việt Nam trong giai đoạn 1981-1984.

Bộ phim được xây dựng từ chuyên án có thật về cuộc đấu tranh chống gián điệp, biệt kích và các tổ chức phản động lưu vong, đặc biệt là tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.

“Kế hoạch CM12” là chuyên án phản gián kéo dài trong ba năm, từ tháng 9/1981 đến tháng 9/1984, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cố Bộ trưởng Nội vụ Phạm Hùng. Chuyên án được đánh giá là một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trong phim, diễn viên Huỳnh Phước An đảm nhận vai anh hùng Hai Tân, còn diễn viên Ngô Thành Tá vào vai anh hùng Hai Thế (Hai Râu). Diễn viên Linh Trung thủ vai Bộ trưởng Nội vụ Phạm Hùng, trong khi diễn viên Quốc Tân đảm nhận vai Thứ trưởng Cao Minh Chánh, được xây dựng từ nguyên mẫu Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm.

Hai vai phản diện chính là Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh lần lượt do diễn viên Huy Khánh và Dương Hoàng Anh thủ vai. Để tạo hình sát với nguyên mẫu, diễn viên Ngô Thành Tá và Huy Khánh đều nuôi ria mép trong thời gian dài trước khi phim bấm máy.

Diễn viên Ngô Thành Tá (phải) vào vai anh hùng Trần Phương Thế (trái). (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Trần Minh Đăng, Thụy Hòa, Hồ Quang Mẫn, Hoài Bảo, Lâm Thanh Sơn, Giang Lê...

“Kế hoạch CM12” do hai đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu đồng thực hiện. Đạo diễn hình ảnh là Nguyễn Hồng Sơn. Các cảnh hành động được thực hiện bởi nhóm Cascadeur Hồ Thiện Hiếu - đơn vị từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như The Quiet American và Dòng Máu Anh Hùng.

Phim sử dụng nhiều bối cảnh lịch sử như trụ sở Bộ Công an phía Nam, cửa sông Ông Đốc, hòn Đá Bạc tại Cà Mau cùng số lượng lớn vũ khí, đạo cụ được phục dựng theo đúng bối cảnh thập niên 1980.

Nhiều đại cảnh như Trại giam Cây Dừa, trại tị nạn và căn cứ của lực lượng phản động tại Thái Lan cũng được phục dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kịch bản phim do đạo diễn Trần Duy Linh và biên kịch Đinh Hoàng Ngọc Khánh chấp bút, lấy cảm hứng từ cuốn sách CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức.

Bộ phim do Điện ảnh Công an Nhân dân, thuộc Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an sản xuất, với sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Theo kế hoạch, phim sẽ hoàn thành hậu kỳ vào cuối năm nay và phát sóng trên ANTV, các đài địa phương cùng các nền tảng trực tuyến (OTT)./.