Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm bản quyền

Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Minh Thu
Việc siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được xem là bước đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng các cam kết quốc tế của Việt Nam. (Ảnh minh họa: COV)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đó là một nội dung trong Kế hoạch triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với hoạt động thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Kế hoạch nêu rõ: Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội nhận diện, đấu tranh, phòng chống, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kết quả và thành tích của Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ I (2021-2026). (Ảnh: BVHTTDL)

Nội dung hoạt động bao gồm: Tổ chức thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin trên hệ thống thông tin cơ sở, báo chí, mạng xã hội,… để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội nhận diện, đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Bản quyền tác giả chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định về tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đến bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng;

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Cục Thể dục thể thao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Bản quyền tác giả theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý lĩnh vực trong việc thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan liên quan đến chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng;

Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội nhận diện, đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thực hiện nghiêm quy định pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát bản quyền chương trình máy tính đang sử dụng tại đơn vị; có trách nhiệm phối hợp với Cục Bản quyền tác giả trong quá trình triển khai công tác kiểm tra và tăng cường thông tin khi có yêu cầu./.

(Vietnam+)
