Văn hóa

Mỹ Linh, Võ Hạ Trâm, Double2T cùng dàn sao thắp sáng nhạc hội 'Hồ trên núi'

Từ giao hưởng kết hợp 3D mapping, nhạc kịch Broadway, múa đương đại đến trình diễn drone light và đại cảnh thực cảnh, toàn bộ chương trình được dàn dựng như một bản giao hưởng nghệ thuật đặc biệt.

Minh Thu
Pháo hoa rực rỡ tại nhạc hội “Bản giao hưởng: Hồ trên núi-Trà trong mây.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tối 15/5, chương trình “Bản giao hưởng: Hồ trên núi-Trà trong mây” tại Thái Nguyên đã mang đến cho khán giả một đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Việt Bắc được kể lại bằng ngôn ngữ của giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch, nghệ thuật trình diễn, xiếc đương đại cùng công nghệ sân khấu hiện đại.

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Thu Hoài, chương trình được xây dựng theo cấu trúc bán sử thi với ba chương: “Bản giao hưởng: Hồ trên núi-Trà trong mây,” “Thanh âm gió ngàn” và “Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ.”

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như diva Mỹ Linh, Nghệ sỹ Ưu tú Lương Huy, ca sỹ Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T, “em bé chất” Xệ Xệ, Việt Tú, Trường Linh… cùng sự tham gia của dàn nhạc Maius Philharmonic Orchestra, dàn hợp xướng Thăng Long, Liên đoàn Xiếc Việt Nam…

Ca sỹ Mỹ Linh với "Huyền thoại Hồ Núi Cốc." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chương 1 “Bản giao hưởng: Hồ trên núi-Trà trong mây” mở ra hành trình nghệ thuật giàu chất điện ảnh, nơi thiên nhiên, văn hóa và truyền thuyết Thái Nguyên hòa quyện trong ngôn ngữ giao hưởng, múa đương đại và công nghệ 3D mapping.

Chương 2 “Thanh âm gió ngàn” đưa khán giả ngược về đại ngàn Việt Bắc – nơi những thanh âm hào hùng của lịch sử vẫn còn vang vọng giữa núi rừng. Trên mảnh đất ATK Định Hóa linh thiêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đi tới thắng lợi vẻ vang.

Sau hai chương diễn giàu chất thơ và âm hưởng sử thi, chương 3 “Khúc tráng ca - Vùng đất diệu kỳ” giống như lời khẳng định về một Thái Nguyên gần gũi nhưng đầy cuốn hút, một Thái Nguyên đang chuyển mình mạnh mẽ, đầy sức sống và sẵn sàng chào đón du khách.

Ca sỹ Võ Hạ Trâm trong ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phần trình diễn drone light kết hợp hòa tấu “Ngày rực rỡ - Ánh sáng sau những đám mây” trở thành một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 khi biến bầu trời đêm thành sân khấu ánh sáng khổng lồ kể câu chuyện về vùng đất giàu bản sắc.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc nhất trong đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 là màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước. Giữa không gian âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ, hàng nghìn người dân, du khách cùng nắm tay hòa mình vào những nhịp sạp rộn ràng, biến quảng trường thành một lễ hội văn hóa cộng đồng thực sự.

Ca sỹ Dương Hoàng Yến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết những năm qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và từng bước trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên và Đề án phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hoá truyền thống, giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, để du lịch thực sự là điểm đến và là ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh xác định cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai những giải pháp tổng thể, đồng bộ về quy hoạch, thu hút đầu tư nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch cao cấp, chất lượng./.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc nhất là màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp.
