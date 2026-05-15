Văn hóa

Đà Nẵng: Tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Sáng 15/5, Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương" diễn ra tại Đà Nẵng nhằm tìm giải pháp bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố hiện có 565 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Đây là tiềm năng to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả vào đời sống và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Thanh Phong
Quang cảnh hội thảo nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Phật viện Đồng dương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hội thảo do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu gồm lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia khảo cổ và đại diện các tổ chức tôn giáo.

Diễn đàn được tổ chức nhằm hệ thống hóa, cập nhật tư liệu và đánh giá toàn diện giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ học, kiến trúc, nghệ thuật của Phật viện Đồng Dương - di tích quốc gia đặc biệt gắn liền với lịch sử Phật giáo Champa.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp trùng tu, tôn tạo trên cơ sở khoa học và pháp lý. Đồng thời, hội thảo cũng đưa ra các phương án gắn việc bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch văn hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố hiện có 565 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Đây là tiềm năng to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả vào đời sống và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Khẳng định cam kết của chính quyền địa phương trong việc gìn giữ di sản, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: "Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội thảo này; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ các kết quả nghiên cứu, các kiến nghị khoa học để làm cơ sở xây dựng chủ trương, kế hoạch và lộ trình triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương trong thời gian tới."

Đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học, các hoà thương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự hội thảo. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề, trong khuôn khổ hội thảo, ban tổ chức cũng thực hiện không gian trưng bày ảnh, góp phần phản ánh sinh động giá trị cốt lõi cũng như toàn bộ quá trình nghiên cứu, bảo vệ di tích Phật viện Đồng Dương. Kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, quy hoạch đồng bộ trong tương lai./.

(Vietnam+)
