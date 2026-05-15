'true Concert - Tình đất': Hành trình kể chuyện về thiên nhiên bằng nghệ thuật

Tối 14/5, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “true Concert 2026 - Tình đất” đã để lại nhiều dư âm về một đêm diễn được đầu tư chỉn chu, dàn dựng công phu khi chọn “đất” làm điểm tựa xuyên suốt để kể câu chuyện về sự sống, thiên nhiên và mối gắn bó bền chặt giữa con người với cội nguồn.

Khởi nguồn từ năm 2019 với chủ đề “Nước” và tiếp nối vào năm 2021 với “Thanh âm của thiên nhiên,” “true Concert” đã từng bước kiến tạo một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên không chỉ là chất liệu mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo xuyên suốt.

Bước sang năm 2026, hành trình ấy tiếp tục được nối dài với chặng thứ ba mang tên “Tình đất” - một chủ đề giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu, đưa mạch cảm xúc trở về với cội nguồn của sự sống.

Êkíp dàn dựng chương trình gồm Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Thanh Phương và biên đạo múa Tấn Lộc. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Toàn bộ đêm diễn được chia thành 5 chương: “Cánh đồng,” “Hoa trái,” “Nước,” “Rừng” và “Tình đất.” Sự sắp xếp này gợi nhắc về dòng chảy của tự nhiên bắt nguồn từ đất: từ đất đai sinh ra cánh đồng, cánh đồng kết thành hoa trái, nước nuôi dưỡng sự sống, rừng giữ lại nguồn sinh khí của thiên nhiên để rồi tất cả khép lại ở “Tình đất” như một cách trở về với nguồn cội.

Sự xuất hiện của dàn nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của “Tình đất.” Từ giọng hát giàu trải nghiệm của danh ca Bảo Yến, màu sắc tự sự của Phan Mạnh Quỳnh, chất trữ tình trong trẻo của Thùy Chi, không gian âm nhạc giàu nội tâm của Nguyễn Hùng cho tới tinh thần trẻ trung, đương đại của các nhóm nhạc, ca sỹ trẻ tài năng như: nhóm Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz…

Ngay từ chương mở đầu mang tên “Cánh đồng,” “true Concert” đã không tạo cảm giác của một màn giới thiệu sân khấu thông thường mà mở ra như khoảnh khắc một ngày mới đang dần thức giấc.

Khoảnh khắc 1.000 quả bóng tượng trưng cho những trái ngọt đầy màu sắc được tung lên biến khán phòng từ nhà hát thành không gian cánh đồng rực rỡ sắc màu trong mùa bội thu.

Tinh thần đó được giữ xuyên suốt khi chương trình chuyển sang chương “Hoa trái,” sân khấu sáng hơn, màu sắc rực hơn, không khí sôi động hơn nhưng không tạo cảm giác ồn ào.

Giữa tổng thể ấy, ở chương “Nước,” nữ ca sỹ Marzuz mang tới một sắc thái khá khác biệt với ca khúc “Nước sâu” của tác giả Nguyễn Xinh Xô. Ở phần kết ca khúc này, Marzuz bất ngờ thể hiện một đoạn dân ca tạo nên một khoảng lặng vừa mềm mại, vừa sâu lắng nhưng cũng rất mạnh mẽ, kiên trì và bền bỉ.

Trong khi đó, màn kết hợp giữa Hà An Huy và Thùy Chi lại mang đến cảm giác bảng lảng và nhiều chất thơ. Chất dân gian trong bản mashup “Ngồi tựa mạn thuyền-Người ở người về” mà cả hai thể hiện không được xử lý theo hướng hoài niệm quá đậm mà nhẹ và vừa đủ để hòa vào tổng thể đương đại của chương trình.

Sự xuất hiện của Phan Mạnh Quỳnh tạo nên một màu sắc riêng thông qua phần trình diễn 2 ca khúc “Hoa mặt trời” và “Từ đó.” (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Cùng với Phan Mạnh Quỳnh thì Nguyễn Hùng là gương mặt nam nghệ sỹ thứ 2 xuất hiện trên sân khấu với tư cách nhạc sỹ tự hát ca khúc do mình sáng tác.

Bản mashup 3 ca khúc “Ở trong khu rừng-Phép màu-5 ngón bàn tay” do Nguyễn Hùng thể hiện mang đến màu sắc riêng cho đêm diễn và cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Ở chương cuối “Tình đất,” giữa nhiều giọng ca trẻ và màu sắc âm nhạc mới, sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với ca khúc bất hủ “Tình cây và đất” lại mang tới một chiều cảm xúc khác hẳn. Giọng hát giàu trải nghiệm của nữ danh ca khiến không gian sân khấu trở nên sâu hơn như mang theo cả ký ức của một thế hệ khán giả.

Danh ca Bảo Yến. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Đặc biệt, chương trình có một điểm nhấn riêng có là sáng tác giàu chiều sâu cảm xúc với những chiêm nghiệm, thông điệp sâu sắc và ý nghĩa, đó là tác phẩm “Mãi nương tựa bên Người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ. Giữa dòng chảy cảm xúc của concert, ca khúc xuất hiện như một khoảng tĩnh tại quý giá.

Đêm diễn khép lại sau 90 phút với màn đồng ca “Và hoa sẽ nở (Hana wa Saku)” không chỉ để lại dư âm của một đêm nhạc được đầu tư chỉn chu mà còn gợi nhắc người xem về những điều tưởng như rất quen thuộc nhưng dễ bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại, đó là sự kết nối với thiên nhiên, với đất đai, với những giá trị bình yên và bền bỉ đã âm thầm nuôi dưỡng con người qua từng ngày./.

Các nghệ sỹ trong tiết mục "Và hoa sẽ nở." (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Đằng sau dự án nghệ thuật này là triết lý phát triển bền bỉ và nhất quán của Tập đoàn TH hướng đến việc trân quý và nâng niu Mẹ thiên nhiên. Là đơn vị tiên phong trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, tập thể Tập đoàn TH đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Đặc biệt, cá nhân Nhà Sáng lập, Anh hùng lao động Thái Hương nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga do đích thân Tổng thống Vladimir Putin trao tặng tại điện Kremlin.