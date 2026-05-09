'Phòng khách 3 thế hệ': Kết nối các giá trị tình thân thông qua âm nhạc

Chuỗi live concert “Phòng khách 3 thế hệ” sẽ khởi động tối 14/6 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sỹ thuộc các thế hệ khác nhau gồm nhạc sỹ Đức Huy, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, ca-nhạc sỹ Bùi Công Nam và ca-nhạc sỹ Vũ Thanh Vân.

Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc - nhạc sỹ Dương Cầm cho hay ý tưởng về chương trình bắt nguồn từ một câu hỏi rất đời thường: “Từ bao giờ chúng ta sống cùng một mái nhà nhưng lại ngày càng xa nhau?”

Anh cho rằng trong nhịp sống hiện đại, mỗi thế hệ dường như đang sống trong những “ốc đảo riêng” khiến khoảng cách vô hình giữa ông bà, cha mẹ và con cái ngày càng lớn hơn.

Từ thực tế ấy, Dương Cầm muốn đưa âm nhạc trở về với hình ảnh gần gũi nhất trong mỗi gia đình – phòng khách, nơi từng là không gian quây quần, trò chuyện và sẻ chia cảm xúc. “Phòng khách 3 thế hệ” vì thế không đi theo hướng hoành tráng hay phô diễn kỹ thuật sân khấu, mà tập trung vào trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối tinh thần.

Không gian buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chuỗi chương trình “Phòng khách 3 thế hệ.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự án cũng đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy dàn dựng và ngôn ngữ nghệ thuật của Dương Cầm. Nhiều năm qua, nam nhạc sĩ được biết đến với những bản mash-up giàu tính sáng tạo. Tuy nhiên, ở “Phòng khách 3 thế hệ”, mash-up không chỉ là kỹ thuật phối khí mà được nâng thành “ngôn ngữ kết nối ký ức.”

Các ca khúc thuộc nhiều thời kỳ, nhiều phong cách sẽ được đặt trong cùng một cấu trúc âm nhạc để tạo nên những cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Những bản hit quen thuộc được kể lại bằng góc nhìn mới, nơi âm nhạc của quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất.

Theo đó, chương trình không phải là sự ghép nối ngẫu nhiên giữa các nghệ sỹ hay ca khúc, mà là những cuộc đối thoại có chủ đích. Trong chương trình, khán giả có thể chứng kiến một ca khúc của Đức Huy gặp gỡ màu sắc âm nhạc trẻ trung của Bùi Công Nam hay Vũ Thanh Vân, từ đó tạo nên những kết nối cảm xúc bất ngờ nhưng tự nhiên.

Sự trở lại của Hồ Quỳnh Hương cũng được xem là một điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn mở màn. Với nội lực và chiều sâu cảm xúc, nữ ca sỹ được kỳ vọng trở thành “cầu nối” giữa các thế hệ nghệ sỹ, nơi kỹ thuật, trải nghiệm và cảm xúc giao thoa.

Không gian sân khấu của “Phòng khách 3 thế hệ” cũng được xây dựng theo phong cách trải nghiệm dưới sự thực hiện của đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường. Hình ảnh phòng khách từ những thập niên 80, 90 sẽ được tái hiện như biểu tượng của ký ức và sự đoàn viên gia đình. Xen kẽ là những thiết kế kiến trúc tối giản, hiện đại, tạo nên sự chuyển tiếp giữa quá khứ và hiện tại.

Ánh sáng, hình ảnh và chuyển động được sử dụng như một phần của ngôn ngữ nghệ thuật, song hành cùng âm nhạc để tạo nên trải nghiệm đa chiều. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có những điểm chạm cảm xúc như hình ảnh gia đình xuất hiện trên sân khấu hay các tương tác trực tiếp giữa nghệ sỹ và khán giả.

Theo kế hoạch, chuỗi live concert “Phòng khách 3 thế hệ” sẽ thực hiện 8 đêm diễn từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027 với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam./.

Ba thế hệ cùng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc kỷ niệm ngày đất nước thống nhất MV “Có Bác trong tim” lan tỏa những hình ảnh lịch sử và ý nghĩa dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi. Tác phẩm được thể hiện với tinh thần năng động, tích cực và giàu sức trẻ.