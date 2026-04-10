'Nghề nào cũng cần AI': Cẩm nang ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời đại mới

Trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã hiện diện sâu rộng, định hình lại mọi phương thức học tập và làm việc của con người. Đó là lý do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” nhằm cung cấp những kiến thức thời sự và giải pháp ứng dụng thiết thực.

Cuốn sách của đạo diễn Tạ Huy Cường được xây dựng như một bức tranh toàn cảnh sinh động về sự “len lỏi” của AI vào mọi lĩnh vực rất cụ thể: người nông dân dự báo sâu bệnh, mùa vụ; giáo viên soạn bài, chấm bài; doanh nghiệp bán hàng, chăm sóc khách hàng; ngành y ứng dụng AI trong chẩn đoán và cứu chữa bệnh nhân… tất cả đều được kể lại bằng trải nghiệm thực tế, gần gũi và dễ tiếp cận.

Điểm đặc biệt của cuốn sách không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở chính hành trình của tác giả. Trong lời mở đầu, đạo diễn Tạ Huy Cường, người có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, điện ảnh và sáng tạo nội dung đã chia sẻ một câu chuyện khởi nguồn đầy thuyết phục. Từ một người làm nghề sáng tạo, tác giả bắt đầu thử nghiệm AI trong chính công việc của mình: Từ biên tập kịch bản, dựng phim, lên ý tưởng quảng cáo đến phân tích hành vi khán giả. Kết quả, AI không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác mà còn mở ra những nguồn cảm hứng mới.

Từ trải nghiệm cá nhân đó, một câu hỏi được đặt ra: Nếu một đạo diễn có thể thay đổi cách làm việc nhờ AI, thì vì sao giáo viên, nông dân, kỹ sư, bác sỹ hay sinh viên lại không thể? Chính trăn trở ấy đã trở thành động lực để cuốn sách ra đời, không dành riêng cho giới công nghệ, mà hướng tới mọi người lao động Việt Nam đang muốn làm việc hiệu quả hơn và bắt kịp thời đại.

Nội dung sách được chia thành hai phần chính với 16 chương, cung cấp nền tảng nhận thức, giúp người đọc hiểu đúng bản chất của AI, đồng thời tháo gỡ những hiểu lầm phổ biến như AI chỉ dành cho dân công nghệ, khó tiếp cận hay sẽ “cướp” việc làm.

Không dừng lại ở lý thuyết, cuốn sách cung cấp các hướng dẫn thực hành, gợi ý công cụ, mẫu câu lệnh (prompt) và bài tập cụ thể, giúp người đọc có thể bắt tay vào sử dụng AI ngay lập tức. Đây chính là điểm cộng khiến cuốn sách trở nên dễ áp dụng và mang giá trị thực tế.

Xuyên suốt tác phẩm là một thông điệp rõ ràng: “Dù bạn là ai - AI vẫn có thể giúp bạn giỏi hơn mỗi ngày.” Không xem AI là mối đe dọa, cuốn sách khẳng định đây là “trợ lý mới” của mọi nghề, một công cụ giúp con người làm việc thông minh hơn, sáng tạo hơn và tự tin hơn trong kỷ nguyên số.

Đây cũng chính là tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, khẳng định: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới./.

Lấy kết quả làm thước đo trong quản lý khoa học và công nghệ Sau hợp nhất, tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được tinh gọn đáng kể, hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng được tăng cường rõ rệt, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững.