Giám đốc Meta Việt Nam: Người dùng Việt Nam rất cởi mở trong việc nhắn tin với AI

Trong bối cảnh AI đang nhanh chóng trở thành yếu tố cốt lõi trong chiến lược tiếp thị toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một thị trường năng động và sẵn sàng đón nhận đổi mới.

Với 93% doanh nghiệp Việt ứng dụng các công cụ AI trên nền tảng số - thuộc nhóm cao nhất thế giới, Việt Nam đang dần trở thành một thị trường tiên phong về thương mại hội thoại và hành vi khám phá dựa trên AI.

Trong bối cảnh đó, việc Nghị quyết 57-NQ/TW được ban hành đã đóng vai trò như một nền tảng chính sách quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Với định hướng coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ đạo, Nghị quyết 57 không chỉ khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số mà còn thúc đẩy việc tích hợp AI vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiếp thị.

Điều này góp phần lý giải vì sao các doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng tiếp cận và khai thác hiệu quả các giải pháp AI, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại hội thoại và quảng cáo cá nhân hóa, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái AI toàn cầu.

Ông Khôi Lê cho biết người dùng Việt Nam rất cởi mở với việc nhắn tin với AI, không giống một số thị trường khác vẫn còn dè dặt.

Tại sự kiện Meta Growth Summit diễn ra tại Hà Nội sáng 7/4, ông Khôi Lê - Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam cho biết: "Người dùng Việt Nam rất cởi mở trong việc nhắn tin với AI, không giống một số thị trường khác vẫn còn dè dặt."

Theo nghiên cứu của Kantar năm 2025, 89% người trưởng thành tại Việt Nam trao đổi với doanh nghiệp qua tin nhắn ít nhất mỗi tuần một lần và 78% đánh giá tích cực về những phản hồi từ chatbot AI.

Ở góc độ doanh nghiệp, nghiên cứu của Deloitte cho thấy 86% doanh nghiệp vừa và nhỏ ghi nhận tăng trưởng doanh thu từ quảng cáo cá nhân hóa. Khi sử dụng các công cụ AI của Meta như tính năng AI trong Advantage+, hiệu quả được cải thiện rõ rệt, với mức tăng trung bình 20% lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS).

Trợ lý kinh doanh Business AI trên ứng dụng Messenger của Meta.

Những dữ liệu này cho thấy cả doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam đều đang tích cực đón nhận thương mại dựa trên AI ở quy mô lớn, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy các giải pháp đổi mới, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới.

Nhằm tận dụng đà tăng trưởng và thúc đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo, tại sự kiện Meta Growth Summit, Meta đã giới thiệu bộ giải pháp AI toàn diện, được thiết kế phù hợp với đặc thù vận hành của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ông Khôi Lê cho hay mỗi doanh nghiệp đều nên sở hữu một trợ lý AI riêng. Nhắn tin hiện vẫn là kênh tương tác được người Việt ưu tiên khi kết nối với thương hiệu.

"Thông qua việc ra mắt Business AI trên Messenger, chúng tôi đang đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với mọi doanh nghiệp. Không chỉ tương tác với khách hàng 24/7, đơn giản hoá trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu khách hàng, công cụ này còn đóng vai trò như một phần của doanh nghiệp, phản ánh hiểu biết kinh doanh và tiếng nói thương hiệu, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả, mở rộng quy mô và phát huy tối đa tiềm năng," ông cho biết./.

66% doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng AI để giao tiếp với khách hàng Ông Khôi Lê - Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Namchia sẻ: “66% doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng AI để giao tiếp với khách hàng và 63% sử dụng để tìm kiếm khách hàng mới.